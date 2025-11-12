Paris Jackson pokazala brutalne posljedice drogiranja: 'Zbog toga moj nos izgleda ovako'

Kći Michael Jacksona, glumica i model Paris Jackson (27) na TikToku je otvoreno govorila o svojoj teškoj prošlosti, borbi s porocima i posljedicama konzumacije droga. Paris je naglasila da joj je droga uništila život, a jedna od posljedica je oštećenje nosa.

"Čuje je glasan zvuk kada dišem kroz nos. To je zbog oštećenja nosne pregrade, nešto drugačije od obične devijacije septuma", objasnila je Paris, dodajući da o tome do sada nije pričala. "To je od onoga što mislite da je. Ne drogirajte se, djeco."

Boji se lijekova

Unatoč tome što bi operacija nosa mogla riješiti problem koji traje od njezine 20. godine, Paris je odlučila ne ići na zahvat. Razlog je strah od lijekova protiv bolova koji bi joj morali biti propisani nakon operacije. Naglasila je i da je šest godina trezna nakon borbe s alkoholizmom. "Morate uzimati tablete kada imate tako ozbiljnu operaciju", rekla je i dodala da joj zviždanje u nosu predstavlja “gnjavažu” kada snima u glazbenom studiju, te se našalila da bi kroz rupu u septumu mogla provući špagete.

Podsjetimo, Michael Jackson, koji je preminuo 2009. godine iza sebe je ostavio troje djece: Princa Juniora (28), prethodno spomenutu Paris i Princa III. (23).

