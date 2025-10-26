Kći Michaela Jacksona pokrenula šokantan pravni postupak: Obitelj je podijeljena

Kći preminulog kralja popa, Paris Jackson, pokrenula je pravni postupak protiv upravitelja očeve ostavštine, optuživši ih za loše upravljanje i netransparentno trošenje novca.

Paris, koja je i sama multimilijunašica, u sudskim dokumentima je izjavila kako su upravitelji “poput Čarobnjaka iz Oza” — traže apsolutno povjerenje, a pritom ne daju nikakve stvarne dokaze o svom radu. Riječ je o Johnu Branci i Johnu McClainu, koji su imenovani kao izvršitelji Jacksonove ostavštine nakon njegove smrti 2009. godine.

Prema tvrdnjama The Sun US-a, Paris ih optužuje za “nepravilno raspolaganje sredstvima” te prevelike troškove na odvjetnike. Naime, izvori bliski obitelji odbacili su njezine optužbe, ističući da su upravo Branca i McClain zaslužni za to što je Michaelovo ime očišćeno i što su njegova djeca financijski osigurana.

Optužbe su neutemeljene

“Michael je umro s više od 500 milijuna dolara duga. Oni su to ne samo isplatili, nego su izgradili novo bogatstvo. Da se sada okreće protiv njih — to je šokantno,” izjavio je obiteljski izvor za New York Post. Drugi izvor dodao je kako Paris i njezina braća danas ne bi imali financijsku sigurnost da nije bilo odvažnih i ponekad rizičnih odluka koje su izvršitelji donijeli nakon Michaelove smrti. “Oni nisu samo zaštitili novac, već su i su obnovili čitavu ostavštinu,” dodao je izvor.

Prema javno dostupnim podacima, Paris Jackson poznata je po raskošnom životnom stilu i nekretninskim ulaganjima diljem Kalifornije. Često bi kupila luksuznu kuću, a zatim je ubrzo prodala i preselila u novu. Navodno je Paris dosad primila oko 65 milijuna dolara iz očeve ostavštine, a odvjetnici koji zastupaju fond izjavili su kako je upravo ona jedna od onih koji su “najviše profitirali od poslovnih odluka izvršitelja”.

