Kći Michaela Jacksona pokrenula šokantan pravni postupak: Obitelj je podijeljena
Paris Jackson pokrenula je pravni postupak protiv upravitelja očevom ostavštinom
Kći preminulog kralja popa, Paris Jackson, pokrenula je pravni postupak protiv upravitelja očeve ostavštine, optuživši ih za loše upravljanje i netransparentno trošenje novca.
Paris, koja je i sama multimilijunašica, u sudskim dokumentima je izjavila kako su upravitelji “poput Čarobnjaka iz Oza” — traže apsolutno povjerenje, a pritom ne daju nikakve stvarne dokaze o svom radu. Riječ je o Johnu Branci i Johnu McClainu, koji su imenovani kao izvršitelji Jacksonove ostavštine nakon njegove smrti 2009. godine.
Prema tvrdnjama The Sun US-a, Paris ih optužuje za “nepravilno raspolaganje sredstvima” te prevelike troškove na odvjetnike. Naime, izvori bliski obitelji odbacili su njezine optužbe, ističući da su upravo Branca i McClain zaslužni za to što je Michaelovo ime očišćeno i što su njegova djeca financijski osigurana.
Optužbe su neutemeljene
“Michael je umro s više od 500 milijuna dolara duga. Oni su to ne samo isplatili, nego su izgradili novo bogatstvo. Da se sada okreće protiv njih — to je šokantno,” izjavio je obiteljski izvor za New York Post. Drugi izvor dodao je kako Paris i njezina braća danas ne bi imali financijsku sigurnost da nije bilo odvažnih i ponekad rizičnih odluka koje su izvršitelji donijeli nakon Michaelove smrti. “Oni nisu samo zaštitili novac, već su i su obnovili čitavu ostavštinu,” dodao je izvor.
Prema javno dostupnim podacima, Paris Jackson poznata je po raskošnom životnom stilu i nekretninskim ulaganjima diljem Kalifornije. Često bi kupila luksuznu kuću, a zatim je ubrzo prodala i preselila u novu. Navodno je Paris dosad primila oko 65 milijuna dolara iz očeve ostavštine, a odvjetnici koji zastupaju fond izjavili su kako je upravo ona jedna od onih koji su “najviše profitirali od poslovnih odluka izvršitelja”.
