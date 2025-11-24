FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ISPLATILO JOJ SE /

Paprena cifra: Evo za koliko je Anja Bla unovčila prekid od Bake Praseta

Paprena cifra: Evo za koliko je Anja Bla unovčila prekid od Bake Praseta
×
Foto: Antonio Ahel/pixsell

Korisnici društvene mreže X zbrojili su sve poklone koje je Anja dobila tijekom njihove veze

24.11.2025.
13:56
Hot.hr
Antonio Ahel/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Drama između influencera Baka Praseta i Anje Bla ne jenjava ni mjesecima nakon prekida. Iako su okončali vezu, njihova međusobna prepucavanja na društvenim mrežama postala su gotovo svakodnevica, a javnost iz dana u dan svjedoči novim optužbama, prozivkama i objavama koje dodatno raspiruju tenzije.

Tijekom najnovijeg lajva na YouTubeu, Baka Prase iznio je novu seriju tvrdnji o njihovom odnosu, ponovno istaknuvši da je, kako kaže, upravo on zaslužan za Anjin uspon na sceni. Tvrdi da ju je financijski podržavao, gradio njezin imidž i pružao joj platformu bez koje, kako navodi, “ne bi postojala u svijetu influencera”.

Ubrzo nakon njegovih izjava, korisnici društvene mreže X (bivši Twitter) počeli su zbrajati sve poklone koje je Anja dobila tijekom njihove veze – i koje je, po svemu sudeći, prodala nakon prekida.

Pokloni u vrijednosti 200 tisuća eura

Prema tim izračunima, Anja je: automobil koji joj je kupio prodala za 100.000 eura, Rolex satove unovčila za dodatnih 50.000 eura, stan koji joj je, kako tvrdi, platio godinu dana unaprijed vrijedio je oko 30.000 eura, dok se vrijednost garderobe i nakita procjenjuje na oko 20.000 eura.

Dio korisnika društvenih mreža komentirao je kako je Anja samo željela “očistiti život od svega što je podsjeća na bivšeg”, dok su drugi u šali dodali kako bi “svi rado imali takve uspomene iz prošlih veza”.

“Ja sam je stvorio”

U svom izlaganju Baka Prase nije pokazao zadršku – naprotiv, dodatno je pojačao retoriku.

„Ja sam nju napravio, ona je nula bez mene. Ja sam nju financirao, nije njen tata“, rekao je, navodeći kako je on bio taj koji je njezinu obitelj prikazivao bogatijom nego što jest, kako bi ljudi imali bolje mišljenje o njoj.

„Koju lovu bi ona imala bez mene? Je l’ tata plaćao putovanja od 5, 6, 7 tisuća eura? Nije. Je l’ tata kupio auto? Nije. Je l’ tata kupovao torbice? Nije“, poručio je i dodao da je sve činio jer je želio da njegova tadašnja djevojka izgleda uspješnije i stabilnije.

Priznao je i da je “pola stvari prenapuhano”, ali ostao pri tvrdnji da bez njegove pomoći Anja “ne bi bila ništa drugačija od bilo koje druge influencerice”.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Duplo više monarha vratilo se u posebno utočište: Očaravajući prizori privlače ljude iz cijelog svijeta

Baka PraseAnja BlagojevićPrekidPokloni
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ISPLATILO JOJ SE /
Paprena cifra: Evo za koliko je Anja Bla unovčila prekid od Bake Praseta