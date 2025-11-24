Paprena cifra: Evo za koliko je Anja Bla unovčila prekid od Bake Praseta

Drama između influencera Baka Praseta i Anje Bla ne jenjava ni mjesecima nakon prekida. Iako su okončali vezu, njihova međusobna prepucavanja na društvenim mrežama postala su gotovo svakodnevica, a javnost iz dana u dan svjedoči novim optužbama, prozivkama i objavama koje dodatno raspiruju tenzije.

Tijekom najnovijeg lajva na YouTubeu, Baka Prase iznio je novu seriju tvrdnji o njihovom odnosu, ponovno istaknuvši da je, kako kaže, upravo on zaslužan za Anjin uspon na sceni. Tvrdi da ju je financijski podržavao, gradio njezin imidž i pružao joj platformu bez koje, kako navodi, “ne bi postojala u svijetu influencera”.

Ubrzo nakon njegovih izjava, korisnici društvene mreže X (bivši Twitter) počeli su zbrajati sve poklone koje je Anja dobila tijekom njihove veze – i koje je, po svemu sudeći, prodala nakon prekida.

Pokloni u vrijednosti 200 tisuća eura

Prema tim izračunima, Anja je: automobil koji joj je kupio prodala za 100.000 eura, Rolex satove unovčila za dodatnih 50.000 eura, stan koji joj je, kako tvrdi, platio godinu dana unaprijed vrijedio je oko 30.000 eura, dok se vrijednost garderobe i nakita procjenjuje na oko 20.000 eura.

Dio korisnika društvenih mreža komentirao je kako je Anja samo željela “očistiti život od svega što je podsjeća na bivšeg”, dok su drugi u šali dodali kako bi “svi rado imali takve uspomene iz prošlih veza”.

“Ja sam je stvorio”

U svom izlaganju Baka Prase nije pokazao zadršku – naprotiv, dodatno je pojačao retoriku.

„Ja sam nju napravio, ona je nula bez mene. Ja sam nju financirao, nije njen tata“, rekao je, navodeći kako je on bio taj koji je njezinu obitelj prikazivao bogatijom nego što jest, kako bi ljudi imali bolje mišljenje o njoj.

„Koju lovu bi ona imala bez mene? Je l’ tata plaćao putovanja od 5, 6, 7 tisuća eura? Nije. Je l’ tata kupio auto? Nije. Je l’ tata kupovao torbice? Nije“, poručio je i dodao da je sve činio jer je želio da njegova tadašnja djevojka izgleda uspješnije i stabilnije.

Priznao je i da je “pola stvari prenapuhano”, ali ostao pri tvrdnji da bez njegove pomoći Anja “ne bi bila ništa drugačija od bilo koje druge influencerice”.

