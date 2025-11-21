'Imati stav je zeznuto': Pamelu Ramljak iz Feminnema zbog ovog masovno brišu s društvenih mreža

Pamela Ramljak (45), pjevačica i članica grupe Feminnem, na Instagramu je objavila da je zbog svojih stavova u kratkom razdoblju izgubila dio publike. Navela je da se broj pratitelja smanjio otkako otvoreno govori o temama koje su joj važne.

"Otkad sam počela spominjati Boga, Isusa, obitelj, ljubav prema Hrvatskoj, vraćanje ilegalnih migranata, izgubila sam tisuću pratitelja. Imati stav je zeznuto. Bar ovaj moj", napisala je Pamela u objavi.

Foto: Instagram Screenshot/pamela Ramljak

Podsjetimo, Pamela je u braku s ekonomistom Mladenom Salajsterom od 2013. godine. Vjenčali su se u crkvi Svetog Antuna Padovanskog u Zagrebu, a danas imaju dvoje djece, sina Antuna (8) i kćer Mariju (5). Često ističe da joj obiteljski život i vrijeme s djecom znače najviše, a fotografije iz svakodnevice povremeno dijeli i na društvenim mrežama.

U srpnju ove godine je u razgovoru s nama otkrila i tko je stroži roditelj, ona ili suprug.

''Rekla bih da sam ja nježnija, ali i da nekako djeca uvijek mene sve pitaju na kraju. Suprug je malo grublji od mene, ali opet im popusti češće. Ja uglavnom odredim granice djeci'', rekla nam je tada, a cijeli intervju možete pročitati OVDJE.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Kako je novinarka postala prasica, a saudijski princ osumnjičen za ubojstvo - fenomenalan tip