Grupa Feminnem prije samo nekoliko tjedana objavila je novi spot za pjesmu "Ima li nas sutra", a tim smo povodom u našem studiju ugostili i pjevačicu, Pamelu Ramljak.

Osim o velikom povratku grupe Feminem, s Pamelom smo razgovarali i o prevladavanju strahova, oprostu, bezuvjetnoj ljubavi i hrabrosti. Progovorila je o najtežem periodu u svom životu, svom putu do majčinstva tijekom kojeg je morala proći "kroz trnje i kamenje".

Naime, Pamela je tijekom svojih trudnoća svakodnevno morala uzimati Clexane, injekcije koje sadrže heparin za razrjeđivanje krvi. Gotovo deset mjeseci svakodnevno si ih je sama ubrizgavala u bedro zbog rizika od gubitka ploda.

"Da mi je netko prije deset godina rekao - 'Ej Pamela, rodit ćeš dvoje djece, ali dobit ćeš 500 injekcija i svaki dan se može dogoditi da ti pukne vena i da dobiješ ugrušak, možda bih tad rekla - 'neću imati djecu'. Ali ja kad sam ostala trudna i kad sam saznala za tu dijagnozu i kad sam zbog toga izgubila prvu bebu, rekla sam: 'Okej, Bože, evo, ja vjerujem da će sve biti u redu. Svaki sam se dan bola. I iznijela sam svog predivnog sina i onda su mi ljudi govorili: 'Je l' bi ti još jedno dijete?' Pa bih! Bez obzira na tu komplikaciju. I onda sam još dobila i kćer. Imala sam 40 godina kad sam je rodila. To su već godine rizične trudnoće i kad nema nikakvih anomalija, ali ja sam rekla da će sve biti okej i vjerovala sam u to. Nisam niti jedan trenutak pomislila da neće. To je ta ljubav koju pustiš i bit će sve okej", otkrila nam je Pamela s knedlom u grlu.

Čini se da je suočavanje sa strahovima uistinu i jedini način da se isti strahovi i pobjede. Da u svakom zlu ima i neko dobro svjedoči i činjenica da su brojne žene saznale za svoju dijagnozu upravo preko Pameline priče.

“Bilo mi je bitno da se to događa. Prije je to bilo jako rijetko. Borila sam se i s anksioznošću. Netko ima utočište u vjeri, netko u obitelji. Kad me uhvatio napad panike, rekla sam - 'E, dosta mi je više. Dosta mi je. Ubij me sad tu' jer sam imala strah da će me srce izdati i da ću umrijeti. I onda je točno došao trenutak kojeg vuka hraniš. Ja sam prestala hraniti taj strah od smrti i strah od bolesti. Život će mi proći u strahovima i dogodio mi se preokret u glavi. U 31. godini sam popila zadnji Normabel, a imala sam takve strahove da sam se bojala izaći iz kuće bez tableta. Ljudi jako olako shvaćaju anksioznost. To je nešto jako teško, a ljudi misle da je netko samo ‘nervozan’, a sve se češće s tim ljudi bore, pogotovo mladi”, ističe Pamela te dodaje kako smo svi pomalo za to i krivi.

U nastavku razgovora dotaknuli smo se i teme utjecaja društvenih mreža, provale, nasilja nad ženama, ali i nad muškarcima te tromosti sustava u kojem živimo.

Cijeli razgovor pogledajte ovdje.