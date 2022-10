Grupa Feminnem prije samo nekoliko tjedana objavila je novi spot za pjesmu „Ima li nas sutra“! Snažna balada koju autorski potpisuju Branimir Mihaljević i Nenad Ninčević danima kruži u radijskom eteru, a njena ljubavna poruka mnogima je izmamila i suze. Upravo je ova balada povodom kojim smo u našem studiju ugostili Feminemku, Pamelu Ramljak, s kojom smo, osim o aktualnom singlu, razgovarali i o povratničkoj turneji, nadolazećim singlovima, deset godina grupne pauze, solo karijeri, emocionalnim odnosima, ali i brojnim drugim temama.

“Nadam se da će se u Hrvatskoj produžiti vijek trajanja pjesama. Jako sam sretna što se još uvijek puštaju neke stare pjesme, one su se nekako “obnovile” otkako smo se ponovno srele i najavile povratak. Kad smo prvi put čule ovu pjesmu, čak smo pustile i suzu. Pronašla je put do naših srca, a nadam se i da će do srca publike”, rekla je Pamela na samom početku razgovora te se prisjetila kako je nastala pjesma “Lako je sve”, s kojom su nas Feminemke predstavljale na Eurosongu u Oslu 2010. godine.

“Bili smo kod Branimira doma, a Nedi je samo došao stih ‘Lako, lako je sve’ iz kojeg smo kasnije sve gradile, o nekoj ideji borbe dobra i zla. Netko tu pjesmu može shvatiti kao ljubavnu, netko kao obraćanje Bogu, a mi smo to shvatile na taj način. Ta pjesma će uvijek imati posebno mjesto u našim srcima. Ova nova ima sličnu emociju, no više mi se naslanja na pjesmu ‘Sve što ti nisam znala dati’”.

Podsjetimo, Feminnem su svoj povratak na scenu najavile prethodnim singlom “Zajedno“, čime su prekinule gotovo desetogodišnju pauzu, a “Ima li nas sutra“ je sjajna najava plodnog stvaralačkog perioda koji je tek ispred njih.

'Nije nam žao zbog deset godina pauze'

Zanimalo nas je i jesu li Pamela, Nika i Neda u ovih deset godina održavale kontakt na dnevnoj razini te kako je uopće izgledao njihov odnos.

“Nika je jedno vrijeme bila u Rusiji pa bi popile kavu jedino kad bi ona došla u Zagreb. Neda i ja smo se češće čule, zajedno bi gledale Eurosong. Ipak, moj suprug nas je sve nadmašio, on uvijek sve pogađa. Mi smo valjda presubjektivne. Uvijek smo pričale o tome kako bi bilo super ponovno se pokupiti. Ipak, nije mi žao jer sam u tih deset godina napravila puno po pitanju svoje obitelji. Imam i neku financijsku sigurnost i mislim da je to isto bio jedan od razloga da sada svoje vrijeme i financije možemo uložiti u nešto što volimo, a to je Feminem. Trebalo nam je ovih deset godina, da se svaka osamostali i financijski i da zasnuje obitelj, koja je baza svega”, rekla nam je Pamela, koja je odmah nakon Feminema započela i svoju glazbenu karijeru.

“Puno je lakše biti dio grupe, nego solo. Neću reći da nisam imala tim kao solo izvođač, ali nije to toliko izraženo. Ja neću lagati, puno mi se više otvaralo vrata kao dio Feminema, nego kao Pamela. Primjerice, puno je teže bilo solo doći u TOP 40, a sad je to puno lakše. Ipak, iz tog se perioda najviše ponosim suradnjom s Dženanom Lončarevićem, on je inače jako poznat u BiH i Srbiji. Naša pjesma ‘Ne govori mi to’ donijela mi je puno posla vani”, rekla je Pamela.

'Ne bih znala kako živjeti s prevarom'

Nastavno na samu pjesmu “Ne govori mi to”, dotaknuli smo se i muško-ženskih prijateljstava nakon romantičnog odnosa. Zanimalo nas je u kojim situacijama dvoje ljudi nakon romantičnog odnosa mogu ostati u kvalitetnom i zdravom prijateljskom odnosu.

“Imam par prijateljica koji imaju zdrav odnos s bivšim i zbilja im se divim. Ja se ne mogu pohvaliti time. Prvo, nemam baš bivših. Prije svog supruga bila sam u vezi 10 godina pa nisam ni stigla imati druge veze. Sa bivšim suprugom nemam takav odnos, niti bih ga htjela. To je sve do ljudi i karaktera. Ako nisi nekoga prevario, izmanipulirao ga, zlostavljao, ako se ljudi samo udalje zbog nekih trećih stvari, mislim da takve veze kad “umiru”, mogu se pretvoriti u prijateljski odnos. Ako ne ostane emocija ni s jedne ni s druge strane, ali ja nekako nisam sklona tome", govori Pamela te dodaje kako nikad ne bi mogla oprostiti prevaru.

“Svi koji me znaju, znaju da to ne bih mogla oprostiti jer ja ne bih mogla živjeti s tim. Ne bih mogla nikada prevariti osobu s kojom sam braku ili u vezi, ja ne bih znala živjeti s time. Mene bi to izjelo iznutra pa to ne bih znala niti oprostiti”, tvrdi glazbenica.

'Svaka žena osjeti kad nije jedina'

“Kad je dosta, dosta je”, rekla je Pamela i u svojoj istoimenoj pjesmi iz 2014. godine. Kako onda prepoznati trenutak kada odnos postaje toksičan i kada ne bismo trebali zanemarivati “znakove kraj puta”, bilo je naše sljedeće pitanje za Pamelu.

“To je, nažalost, pjesma iz mog života. Teško je nekada prepoznati signale, pogotovo ako ‘nisi sam svoj u glavi’. U jednom periodu života sam bila jako anksiozna i tada mi je bilo jako teško shvatiti potpunu realnost. Kao da sam bila u nekoj magli, nerado se sjećam tog perioda. Kad sam se iz tog izvukla, tek sam tad otvorila oči i osjetila da sam žena koja nije jedina. Na kraju sam bila u pravu i ta je pjesma izašla iz toga. Mislim da svaka žena to osjeti. Ne možeš ti to ne osjetiti, to se vidi iz nekih malih detalja, osim ako je neki patološki lažljivac", priznaje Pamela.

‘Sve moje prijateljice nikad ne bi oprostile prevaru’

Često nam na sve to ukazuju i ljudi oko nas, a Pamela je stvarnost preslikala i u svojoj pjesmi “Kad tad”, također iz 2014. godine.

"Jednom sam izgubila prijateljicu na takav način. Tada sam rekla da više nikada neću davati savjete ako to netko ne traži od mene. Saznala sam da je dugogodišnji dečko vara i to sam joj rekla. Ona je vjerovala njemu. Kasnije je, naravno, saznala istinu. Da ti budem iskrena, ja bih to ponovila, ponovno bih joj rekla", rekla je.

'Danas majke za sebe ne uzmu ni tri sekunde'

U pjesmi “Savršena”, Pamela govori o ljubavi prema sebi pa nam je pokušala objasniti u kojem trenutku zdrava ljubav prema sebi prelazi u samoljublje i narcizam.

“Dok god ljubav prema sebi ne stvara ovisnosti i otuđivanje od ljudi. Da si još uvijek empatičan, sve je to u redu. Baš u današnjem svijetu jako je bitan vanjski dojam. Svašta sam pročitala o sebi, primjerice, no malo me toga poljuljalo. Može me primjerice jako povrijediti nešto vezano uz obitelj, pogotovo djecu. Ništa drugo me ne dira toliko kao kad mi se dira u djecu. O sebi sam pročitala od najveće gluposti do užasnoća. Ako naletim na to, samo produžim. Danas je previše žena bez samopouzdanja pa trpe toliko toga. Žena danas je, prvo, ženi vuk. A drugo, žene su izgubile to samopouzdanje pa trpe svašta jer je to ‘tako nametnuto’. Nije to tako nametnuto’. Trebamo biti slobodni od svih tih predrasuda. Žena stvarno treba druge voljeti da bi i druge voljela kako treba. Često susrećem majke koje nemaju ni tri sekunde za sebe”, odlučno govori glazbenica.

‘Drugo dijete sam rodila u 40. godini, vjerovala sam da će sve biti u redu’

Davno je zapisano: “Savršena ljubav - izgoni strah”, a tu je rečenicu protumačila i Pamela.

“Strah nije od dobra, strah nije od zla. Kad otvoriš to srce dobru i odlučiš prihvatiti tu ljubav koja ti se pruža, onda nema straha. Imamo mi urođene strahove - od visine i glasnih zvukova, a sve ostalo - to su urođeni strahovi. Vidim to i po svojoj djeci. Ako im ja kažem da se trebaju bojati kamiona - oni će se bojati kamiona. Ako im ja kažem da će sve biti okej, onda mi vjeruju. Ako nam to i Otac govori, onda se treba i prepustiti. Da mi je netko prije deset godina rekao - ‘Ej Pamela, rodit ćeš dvoje djece, ali dobit ćeš 500 injekcija i svaki da se može dogoditi da ti pukne vena i da dobiješ ugrušak, možda bih tad rekla - ’neću imati djecu’.

Ali ja kad sam ostala trudna i kad sam saznala za tu dijagnozu i kad sam zbog toga izgubila prvu bebu, rekla sam: ‘Okej, Bože, evo, ja vjerujem da će sve biti u redu. Svaki sam se dan bola. I iznijela sam svog predivnog sina i onda su mi ljudi govorili: ‘Je l’ bi ti još jedno dijete?’ Pa bih! Bez obzira na tu komplikaciju. I onda sam još dobila i kćer. Imala sam 40 godina kad sam je rodila. To su već godine rizične trudnoće i kad nema nikakvih anomalija, ali ja sam rekla da će sve biti okej i vjerovala sam u to”, govori nam Pamela s knedlom u grlu.

‘U 31. godini sam popila zadnji Normabel’

Čini se da je suočavanje sa strahovima uistinu i jedini način da se isti strahovi i pobjede. Da u svakom zlu ima i neko dobro svjedoči i činjenica da su brojne žene saznale za svoju dijagnozu upravo preko Pameline priče.

“Bilo mi je bitno da se to događa. Prije je to bilo jako rijetko. Borila sam se i s anksioznošću. Netko ima utočište u vjeri, netko u obitelji. Kad me uhvatio napad panike, rekla sam - ‘E, dosta mi je više. Dosta mi je. Ubij me sad tu’ jer sam imala strah da će me srce izdati i da ću umrijeti. I onda je točno došao trenutak kojeg vuka hraniš. Ja sam prestala hraniti taj strah od smrti i strah od bolesti. Život će mi proći u strahovima i dogodio mi se preokret u glavi. U 31. godini sam popila zadnji Normabel, a imala sam takve strahove da sam se bojala izaći iz kuće bez tableta. Ljudi jako olako shvaćaju anksioznost", ističe Pamela te dodaje kako smo svi pomalo za to i krivi.

‘Anksioznost je izlječiva’

“Anksioznost je izlječiva. Postoje odlične psihoterapije i medikamenti. Meni je moj psihijatar uvijek govorio da ona pogađa samo jako empatične ljude, ali trenutno sam jako zahvalna na tome. Možda ne bih imala toliku snagu proći kroz sve ovo s mojom obitelji da nije bilo anksioznosti. Bila bih sigurno malo više površna i ne bih shvaćala da je potrebna žrtva za puno toga u životu. Ili, kako bi moja majka rekla: ‘Sine, bez motike, ništa”.

U nastavku smo se dotaknuli i teme utjecaja društvenih mreža, provale, nasilja nad ženama, ali i nad muškarcima te tromosti sustava u kojem živimo.

Cijeli razgovor pogledajte u nastavku.