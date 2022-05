Nakon deset godina pauze na scenu se vraća jedan od najboljih ženskih bendova Feminnem. Neda Parmać, Pamela Ramljak i Nika Antolos će, kažu, nastaviti tamo gdje su stale. Neda je na svom Instagramu otkrila da neće napustiti trio Gelato Sisters zbog Feminema.

Neda je na toj popularnoj društvenoj mreži podijelila scenu iz videospota za novi singl Gelato Sisters pod nazivom "Mama Boogie" koji je upravo danas objavljen na YouTubeu te je istaknula da će i dalje biti aktivna članica benda.

"Na pitanje što s Gelato Sisters, evo odgovora… Kao prvo, moram priznati da mi je jako drago što je toliko ljudi iskazalo 'brigu' za Gelato, ali kao što sam naziv kaže, mi smo Sisters, a obitelj se ne napušta", napisala je te je istaknula da je Gelato Sisters projekt iz ljubavi.

'Porojekt iz ljubavi'

"Gelato je projekt iz ljubavi i želje da napokon, nakon toliko godina, pjevam sa svojom sestrom Sanjom Parmać, a obzirom da obje volimo višeglasje, Jana Valdevit se pridružila našoj obitelji."

Neda je sve pozvala da pogledaju novi spot trija Gelato Sisters.

"Gelato Sisters nastavljaju, i to sad… Danas! Imamo novu stvari za sve mamice! He, heh he, ali nemojte ju shvatiti preozbiljno, tatice. Znamo da ima iznimki, 'Mama Boogie' je već na YouTubeu. Iza nas je već uigrana ekipa", istaknula je.

Podsjetimo, trio Gelato Sisters nastao je 2013. godine, a Nedu i Sanju je na to inspirirao Oscarom nagrađeni film "Veliki Gatsby". Jedno vrijeme članica famoznog trija bila je Romana Pavliša, a umjesto nje došla je Jana. Gelato Sisters izvode glazbu koja je protkana svevremenskim retro zvukom.