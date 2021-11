Većina nas od roditelja preuzima neobične navike koje prakticiramo i kao odrasle osobe, piše Mirror.

I čini se da su princ Harry i princ William razvili jednu naviku koju im je usadio njihov otac princ Charles.

Dvojica braće otkrili su tu naviku, koja zapravo pomaže okolišu, u dokumentarcu prije tri godine pod nazivom "Princ, sin i nasljednik: Charles u 70", kojim je princ od Walesa obilježio 70. rođendan.

Opsjednuti su gašenjem svjetala

Prema Harryju, svi su opsjednuti gašenjem svjetla.

"I to je sada nešto čime sam i ja opsjednut, što je suludo jer moja žena meni zna reći: "Pa zašto gasiš svjetla? Znaš da je vani mrak".

"Kažem 'treba nam samo jedno svjetlo, ne treba nam šest', i odjednom, to postaje navika. Te male navike koje on čini, svaka osoba može učiniti. Mislim da je to jedna od ključnih lekcija koje sam osjećao da nas je on naučio."

William se složio sa svojim bratom, dodajući: "Znam da imam ozbiljan OKP na prekidačima svjetla, što je užasno."