Princ William i Kate Middleton upravo su prekršili kraljevski protokol tijekom svog posljednjeg putovanja, javlja Yahoo.

Vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea nedavno su krenuli na iznenadni odmor sa svoje troje djece, princem Georgeom (8), princezom Charlotte (6) i princem Louisom (3). Obitelj je viđena kako stiže u zračnu luku Heathrow, gdje su prekršili kraljevski protokol putujući zajedno.

Naime, postoji pravilo koje brani članovima kraljevske obitelji, posebice nasljednicima, da putuju istim vozilom ili zrakoplovom. Tako, ako se nešto dogodi tijekom putovanja, ostatak loze ostaje netaknut. Zato kraljica Elizabeta, princ Charles i princ William nikada ne putuju zajedno.

Kraljica može dati dopuštenje

No, to pravilo se može i zaobići. Kraljica Elizabeta može dati dopuštenje članovima obitelji da lete zajedno. To je u posljednje vrijeme postalo sve češće, osobito tijekom pandemije koronavirusa. Ipak, nagađa se da njena popustljivost neće dugo trajati.

Kada princ George, koji je treći u redu za prijestolje, napuni 12 godina, neće mu biti dopušteno putovati sa svojim ocem, koji je drugi u redu. Kraljica vjerojatno čini iznimku jer se George još uvijek smatra "djetetom".

Nažalost, kraljevska obitelj nije objavila nikakve detalje o tome kamo putuju William i Kate sa svojom djecom. Međutim, postoji velika šansa da će objaviti snimke na svojim profilima na društvenim mrežama.