Ovogodišnji Eurosong održao se u Malmöu u Švedskoj, a osim zanimljivih i šokantnih nastupa, donio je i brojne kontroverze. Mnogi obožavatelji natjecanja htjeli su zabraniti Izraelcima participaciju zbog sukoba s Palestinom, a čak im je i sama uprava Eurosonga nekoliko puta naredila da moraju promijeniti tekst pjesme ako žele ostati u natjecanju. Nakon potrebnih izmjena kojima je cilj bio otkloniti bilo kakav politički element iz teksta, pjevačica Eden Golan dobila je priliku predstavljati Izrael s pjesmom "Hurricane".

Foto: Profimedia Eden Golan - "Hurricane"

Njezine nastupe i probe dočekali su brojni zvižduci razjarene publike koja je svim silama htjela sabotirati nastup Izraela u znak podrške Palestincima.

"Izviždali su mi nastup tijekom proba i nastupa, ali ako ću biti iskrena, to je probudilo pravu vatru u meni", rekla je u intervjuu za The Free Press, koji je dala nakon završetka natjecanja te nastavila: "Mislim da ih je još više naljutilo to što mene stvarno nije bilo briga. Nije me doticalo, bila sam jako usredotočena te sam znala zašto sam tamo - da radim ono što najbolje znam i predstavljam svoju zemlju i naciju".

Prvotna verzija izraelske pjesme za Eurosong zvala se "October Rain" i navodno je opisivala napad Hamasa na Izrael koji se dogodio u listopadu prošle godine zbog čega su organizatori natjecanja zahtijevali promjenu tekstu i zaprijetili diskvalifikacijom. Unatoč tome što je naziv pjesme promijenjen zajedno s tekstom, oko Malmö Arene organizirani su prosvjedi kako bi se nastup ove države zaustavio. Prosvjedima se priključila i klimatska aktivistica Greta Thunberg, a Eden su savjetovali da nipošto ne izlazi iz hotela zbog vlastite sigurnosti. Arenu su morali dodatno osigurati betonskim blokovima i metalnim barikadama koje je čuvala policija kako ne bi došlo do većih incidenata.

Izraelska nacionalna televizija optužila je druge države s pjevačkog natjecanja da je Eden bila žrtva mržnje bez presedana, a organizatori su obećali provesti istragu navedenih tvrdnji.

