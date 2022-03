SITNA, ALI DINAMITNA / Maju Šuput zovu i 'živom Barbie'! Ovo su najhot 'čudnovate' haljine najpoznatije hrvatske plavuše

Maja Šuput (42) uvijek zna privući pozornost oskudnim i neobičnim odjevanjem i svojim osebujnim modnim kombinacijama. Iako je svoju uspješnu karijeru ostvarila kao pjevačica, zabavljačica, uspjehu i popularnosti su doprinijeli i njeni angažmani voditeljice showa "Tvoje lice zvuči poznato" i zabavne emisije "Ples sa zvijezdama" te članice žirija u "Supertalentu". Uz sve te angažmane, Maja je i vlasnica uspješnog brenda. "Negativni komentari sastavni su dio mog posla i nemoguće je da se svakome svidiš i da je svima sve lijepo. Ali, ziheraške kombinacije koje sam imala (...) to su kombinacije koje nikad nikome ne smetaju. Međutim, kad bismo cijeli život igrali na ziheraške karte, to ne bi bilo to, tako da volim kombinacije svega i svačega", rekla je Maja za Jutarnji. U galeriji pogledajte zanosna i pomalo neobična izdanja najpoznatije hrvatske plavuše kojoj je glavni stilist Marko Grubnić, a koji je za In magazin jednom prilikom izjavio da je oduvijek uživao oblačeći barbike te da je Maja njegova 'živa Barbie'...