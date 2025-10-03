Ovo su najpoznatije svjetske celebrity teorije zavjere: Od lažirane smrti do namještenih ubojstava

Slavne osobe, zbog svoje neprestane prisutnosti u medijima i intenzivne fascinacije javnosti, nerijetko postaju glavne mete teorija zavjere. Njihov život pod reflektorima, svaki potez koji se analizira do u detalj i golema popularnost stvaraju plodno tlo za nagađanja i špekulacije. Često se u pozadini krije jednostavna želja publike da u poznatim licima pronađe skrivena značenja ili priče koje “objašnjavaju” njihov uspjeh, tragediju ili iznenadne promjene u karijeri.

Iako su mnoge od tih teorija više puta opovrgnute kroz službene istrage, znanstvene analize ili jednostavne činjenice, one i dalje uporno žive u kolektivnoj mašti. Teorije zavjere o slavnim osobama postale su svojevrsni pop-kulturni fenomen: od ideja da su neki pjevači zamijenjeni dvojnicima, preko uvjerenja da glazbene ikone zapravo nikada nisu umrle, do tvrdnji da su pojedine tragedije inscenirane. Iako nemaju čvrste dokaze, one oblikuju mitologiju zvijezda i ponekad postaju jednako poznate kao i same karijere njihovih aktera.

Paul McCartney i glasine o smrti

Jedna od najdugovječnijih i najintrigantnijih teorija u svijetu glazbe jest ona da je Paul McCartney, član Beatlesa, zapravo poginuo u automobilskoj nesreći 1966. godine. Prema toj priči, bend i diskografska kuća odlučili su zataškati tragediju kako ne bi ugrozili popularnost grupe, pa su pronašli dvojnika koji je preuzeo njegov identitet. Čak su i stihovi pojedinih pjesama tumačeni kao skrivene poruke. No, svi ti “dokazi” srušeni su već krajem šezdesetih - McCartney se više puta pojavljivao u javnosti, a sam je u intervjuima ismijavao glasine.

Foto: Profimedia

Elvis Presley i mit o lažiranoj smrti

Smrt Elvisa Presleya 1977. godine šokirala je milijune obožavatelja. Ipak, mnogi nisu željeli prihvatiti da je ''kralj'' doista otišao. Vrlo brzo počele su se širiti teorije da je inscenirao vlastitu smrt kako bi se povukao iz javnosti i živio mirnije. Mediji su redovito izvještavali kako su ljudi više puta vidjeli Elvisa. Međutim, službena dokumentacija, liječnički nalazi i svjedočanstva članova obitelji potvrđuju da je Elvis preminuo u svojoj kući u Gracelandu.

Foto: Everett Collection Col/everett/profimedia

Avril Lavigne i dvojnica Melissa

Kada je Avril Lavigne sredinom 2000-ih promijenila stil od buntovničkog punk-pop zvuka prema komercijalnijem popu, pojavila se bizarna teorija da je prava Avril umrla te da ju je zamijenila dvojnica imena Melissa. Na internetu su se širile fotografije s usporedbama izgleda i navodnim razlikama u crtama lica, boji glasa pa čak i rukopisu. Priča je nastala na jednom brazilskom blogu i postala viralna. Avril je kasnije u intervjuima izravno odbacila glasine, istaknuvši da je sve to apsurdno.

Foto: Profimedia

Beyoncé i priča o trudnoći

Godine 2011. Beyoncé je u emisiji uživo objavila da je trudna, što je izazvalo euforiju među obožavateljima. No, gotovo istodobno pojavila se teorija da zapravo nije ona bila trudna, nego je koristila surogat majku. Kao glavni dokaz priložen je isječak iz intervjua u kojem se činilo da joj se trbuh čudno presavija dok sjeda. Taj trenutak potaknuo je lavinu nagađanja i optužbi da je cijela trudnoća inscenirana. Beyoncé i Jay-Z kasnije su objavili fotografije i privatne snimke, no teorija nikada nije posve nestala.

Foto: Profimedia

Tupac Shakur i teorije o preživljavanju

U svijetu hip-hopa najsnažnije živi mit o Tupacu Shakuru. Slavni reper ubijen je u Las Vegasu 1996., no već godinama postoje teorije da je preživio atentat i pobjegao, navodno na Kubu. Obožavatelji kao dokaze navode kontradiktorne izvještaje o okolnostima pucnjave, kao i pjesme u kojima Tupac pjeva o vlastitoj smrti ili o planiranom nestanku. Povremeno se pojave i navodne fotografije ili videozapisi koji sugeriraju da je Tupac viđen i nakon svoje smrti. Unatoč svemu, službeni nalazi, svjedočanstva i policijska istraga jasno potvrđuju da je reper izgubio život u pucnjavi.

Foto: Mediapunch/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Princeza Diana i prometna nesreća

Prema službenom izvješću, Diana i njezin partner Dodi Al-Fayed poginuli su u automobilskoj nesreći nakon što je njihov vozač Henri Paul izgubio kontrolu nad vozilom u pokušaju bijega od paparazza. No, gotovo odmah nakon tragedije počele su se pojavljivati teorije da je nesreća bila namještena.

Jedna od najglasnijih teorija dolazila je od Mohameda Al-Fayeda, Dodijevog oca, koji je godinama tvrdio da su britanske tajne službe i kraljevska obitelj umiješane u smrt kako bi spriječile Dianu da se uda za Dodija i eventualno rodi dijete muslimanske vjere. Ove tvrdnje bile su posebno snažne zbog Dianine tadašnje nesigurne pozicije unutar kraljevske obitelji i njenih otvorenih kritika upućenih prema monarhiji.

Druga teorija oslanjala se na navodne “nedostatke” u službenom izvješću - poput pitanja zašto nije korišten sigurnosni pojas, zašto je pomoć stigla sporo ili zašto su kamere u tunelu navodno bile isključene. Sve je to dodatno potpirilo uvjerenje da je nesreća imala “skrivene pozadinske motive”.