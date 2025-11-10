Ovo su cijene Thompsonovih koncerata u Varaždinu, Osijeku i Zadru

Ulaznice za dodatne koncerte turneje Marka Perkovića Thompsona puštene su u prodaju danas u podne, a interes publike ponovno je bio ogroman. U samo tri sata pjevač je rasprodao koncerte u Osijeku (21. studenog), Varaždinu (7. prosinca), Zadru (12. prosinca) i Zagrebu (27. prosinca). Trenutno su u prodaji karte za dodatne termine u svim gradovima osim Zagreba, gdje novog datuma – barem zasad – neće biti.

U Osijeku će Thompson, osim rasprodanog koncerta 21. studenog, nastupiti i 22. studenog. Cijene ulaznica kreću se od 40 eura za parter do 60 eura za tribine. Varaždinska publika imat će priliku čuti ga i 8. prosinca, a ondje su cijene jednake – 40 eura za parter i 60 za tribine – dok VIP stolovi koštaju 100 eura.

Zadrani će ga moći poslušati i 13. prosinca, a karte se prodaju po sličnim cijenama: 40 eura za parter, 60 za tribinu i ring, 70 za teleskop te 100 eura za VIP teleskop.

Foto: Sime Zelic/pixsell

Hoće li Thompson imati dva koncerta u Areni Zagreb?

I dok se ulaznice u svim gradovima prodaju nevjerojatnom brzinom, Zagreb ostaje bez drugog koncerta. Gradonačelnik Tomislav Tomašević potvrdio je da dodatnog termina u metropoli neće biti. Thompson je na društvenim mrežama kratko reagirao na odluku Grada:

"Zagreb??? O ishodu zahtjeva i potvrdi drugog termina od strane Grada Zagreba pravovremeno ćemo vas obavijestiti. Vidimo se na koncertima."

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme čeka u novom tjednu