Ovo je pjesma s kojom je Milanović završio svoj govor. Ima simboličnu poruku

Novi hrvatski predsjednik Zoran Milanović dočekan je u stožeru uz ovacije i pljesak, a nakon održanog govora, ispraćen je uz pjesmu "You've Got the Love" grupe "Florence and the Machine". Na pozornicu se popeo u pratnji supruge Sanje Musić Milanović, koja je oduševila elegantnim stilom.

Tekst pjesme preveli smo na hrvatski jezik, a evo o čemu pjesma govori.

Ponekad osjećam kao da želim dignuti ruke u zrak,

Znam da mogu računati na tebe.

Ponekad poželim reći: "Bože, jednostavno me nije briga,"

Ali ti imaš ljubav koja mi treba da izdržim.

Ponekad se čini da je sve jednostavno preteško,

I stvari krenu krivo, što god da radim.

S vremena na vrijeme, čini se kao da je život previše,

Ali ti imaš ljubav koja mi treba da izdržim.

Kad hrane nestane, ti si moja svakodnevna potreba, oh,

Kad prijatelji odu, znam da je ljubav mog Spasitelja stvarna.

Znam da je stvarna.

Jer ti imaš ljubav, ti imaš ljubav, ti imaš ljubav.

Ti imaš ljubav, ti imaš ljubav, ti imaš ljubav.

Iznova i iznova pomislim: "Bože, koja je svrha?"

Iznova i iznova mislim da nema smisla.

Jer, prije ili kasnije u životu, izgubiš ono što voliš,

Ali ti imaš ljubav koja mi treba da izdržim.

Ti imaš ljubav, ti imaš ljubav, ti imaš ljubav.

Ti imaš ljubav, ti imaš ljubav, ti imaš ljubav.

Ti imaš ljubav, ti imaš ljubav, ti imaš ljubav.

Ponekad osjećam kao da želim dignuti ruke u zrak,

Jer znam da mogu računati na tebe, oh.

Ponekad poželim reći: "Bože, jednostavno me nije briga,"

Ali ti imaš ljubav koja mi treba da izdržim.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

