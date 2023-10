Meri Andraković (23) nova je pjevačica grupe E.T., koja je zapamćena po energičnom nastupu na Dori gdje je pjevala "Bye, Bye Blonde", od Borisa Đurđevića.

Hitove E.T.-a slušala je kao beba

Inače, Meri je šesta po redu pjevačica grupe E.T. koja je osnovana 1987. godine, trinaest godina prije nego li se Meri rodila, ali nju to ne smeta. Naime, hitove grupe E. T, koje je slušala još kao mala beba, pjevala je uoči Flashback turneje, na kojoj su snagu udružili bendovi E.T., Karma i Colonia, u sklopu koje su nedavno nastupili na koncertu u Zagrebu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U finalu na zvjezdicama

Meri, koja će grupu E.T. naslijediti Vannu, Andreu Čubrić, Lanu Klingor, Katarinu Rautek i Saru Elenu Menkovsku počela je pjevati još kao djevojčica.

Podsjetimo, proslavila se još 2015. godine ulaskom u finale RTL-ovog showa ‘Zvjezdice‘, a nastupala je na brojnim festivalima, ali i u HNK Osijek u predstavi ‘Moje pjesme, moji snovi' i slično, a pjevački uzori su joj Janis Joplin i Amy Winehouse.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Što se i koga slušalo u 2021. godini u Hrvatskoj kad je glazba u pitanju?