Ovo je majka Marka Grubnića: Pogledajte kako Branka izgleda bez trunke Photoshopa

Gospođa Branka Grubnić, javnosti je najpoznatija kao majka influencera Marka Grubnića, koja je zahvaljujući njegovim objavama na društvenim mrežama postala prava Instagram zvijezda. Poznata mama je po struci ekonomistica te je više od 40 godina provela u državnoj firmi. Baš poput svog sina, i ona voli upečatljive modne kombinacije za kojima se okreću svi. Otac Veljko ipak je manje eksponiran, trenutno je u mirovini, a zarađivao je radeći u Garešnici u jednoj tvornici opekarskih proizvoda, pisao je portal 24 sata. Branka je svojedobno u intervjuu za 24 sata progovorila o svom stilu, nasljedniku, ali i negativnim komentarima. "Kolegice su s godinama uglavnom već navikle na moj stil, ali povremeno reagiraju na neku zanimljivu kombinaciju. Dio njih mi se divi što sam u ovim godinama na tako visokim štiklama i govore mi kako one to ne bi mogle, a mlađe su. Odgovorim im samo kako je to stvar navike, volje i želje. Na neke kolegice pak djelujem tako da si kažu - ako može ona, mogu i ja. A ima, nasreću u jednini, onih koje bi to isto htjele, ali ne mogu, pa su malo zločeste'. Kao i na svakom poslu, u svakom okruženju, moda je glavna sporedna stvar na svijetu. Kao nije nam važna, a ustvari svi primjećujemo sve. Svojega Marka sam učila da odijelo nikako ne čini čovjeka, ali puno o njemu govori", otkrila je u intervjuu za 24 sata. Na pitanje kako njezin suprug Veljko reagira na neobične modne kombinacije, Branka je odgovorila: "Suprug me uvijek vidi takvu kakva jesam, nikad me nije vidio primjerice bez uređenih noktiju. A na odjevne kombinacije sad više uopće ne reagira. Ali voli me vidjeti sređenu", rekla je za kraj. U subotu je ova Instagram zvijezda proslavila 65. rođendan, a tim povodom Marko je objavio nekoliko fotografija s proslave. Mi vam u našoj galeriji donosimo kako Branka izgleda bez trunke Photoshopa, a nema sumnje da će se obožavatelji složiti, da je prava ljepotica.