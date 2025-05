Nisu imali za avionsku kartu, a danas uživaju u milijunima: Ovo je ljubavna priča Novaka i Jelene Đoković

Jedan od najvećih tenisača svih vremena, Novak Đoković, danas slavi 37. rođendan. Brojke koje ga prate već su legendarne – grand slam naslovi, godine na vrhu ATP ljestvice i nevjerojatna sportska postignuća. No, iza blistave karijere stoji i jednako čvrsta ljubavna priča, u kojoj ključno mjesto zauzima njegova supruga Jelena Đoković, s kojom ga veže dugogodišnja ljubav, prijateljstvo i zajednička borba kroz životne izazove.

Foto: Profimedia Novak i Jelena Đoković

Novak i Jelena upoznali su se 2005. godine tijekom srednjoškolskih dana u Beogradu. Tada 17-godišnji Novak bio je 78. na ATP ljestvici i tek je započinjao svoju profesionalnu karijeru, dok je Jelena, 11 mjeseci starija, trenirala atletiku s ciljem dobivanja sportske stipendije za studij u inozemstvu.

'‘Na prvi pogled osvojila me osmjehom. Naravno, izgled uvijek prvi dolazi do izražaja, ali za ljubav je potrebno mnogo više. Jelena je bila iskrena od prvog trenutka i hvala Bogu što smo se sreli prije nego što sam postigao velike uspjehe jer znam da je ona sa mnom zbog mene, zbog Novaka, zbog klinca kog je upoznala kada je imao 17 godina. Ona mi je najveća podrška, sposobna je, ambiciozna i jaka. Kod nje najviše volim iskrenost, to je ono što nas čini sretnima'’, rekao je svojedobno Novak.

Foto: Instagram

Izazovi veze na daljinu

Njihova veza suočila se s izazovima kada je Jelena upisala studij menadžmenta na Sveučilištu Bocconi u Milanu, dok je Novak putovao svijetom zbog teniskih turnira. Financijske mogućnosti tada su bile ograničene, što je dodatno otežavalo njihova viđanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Naša viđanja bila su znanstvena fantastika. Bila sam studentica koja je financijski jedva otišla studirati u inozemstvo, a on je bio tenisač koji isto tako nije imao novca da financira skupocjena putovanja. Avioni su za nas bili svemirske letjelice, nismo si to mogli priuštiti’, pričala je Jelena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram

Nakon što je Jelena diplomirala, par se preselio u Monako. Iako je Jelena pronašla posao u naftnoj kompaniji, ubrzo su shvatili da takav način života, s njom u uredu i Novakom na turnirima, nije održiv. Rješenje su pronašli kada je Jelena preuzela ulogu direktorice Fondacije Novak Đoković, što joj je omogućilo da prati Novaka na turnirima i istovremeno se posveti humanitarnom radu.

Nakon osam godina veze, Novak je zaprosio Jelenu 2013. godine, a vjenčali su se 10. srpnja 2014. na crnogorskom poluotoku Sveti Stefan. Par ima dvoje djece, sina Stefana, rođenog u listopadu 2014., i kćer Taru, rođenu u rujnu 2017. godine.

Foto: Instagram/Novak Đoković Jelena i Novak Đoković

Stefan već sada pokazuje interes za tenis i često trenira s ocem, dok Tara preferira balet i gimnastiku. Djeca su često viđena kako navijaju za oca na njegovim mečevima, a Novak ističe koliko mu njihova prisutnost pomaže da ostane prizemljen i povezan s obitelji.

U srpnju 2024. godine, Novak i Jelena proslavili su desetu godišnjicu braka. Tom prigodom, Novak je na društvenim mrežama podijelio emotivnu poruku posvećenu Jeleni, izražavajući zahvalnost za njezinu podršku i ljubav tijekom svih godina zajedničkog života.

POGLEDAJTE VIDEO: Novak Đoković nije Srbin, ni Hrvat, ni Crnogorac, nego...

Tekst se nastavlja ispod oglasa