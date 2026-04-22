Ovako to rade i svjetske zvijezde: Pogledajte kakvo slavlje je priredila Marta ex. Fernandes

Influencerica i poduzetnica Marta Radić zakoračila je u novo desetljeće života, a za svoj 30. rođendan organizirala je nezaboravnu zabavu u Zagrebu. Serijom elegantnih fotografija podijeljenih na Instagramu, Marta je svojim pratiteljima dala uvid u slavlje kakvog se ne bi posramile niti svjetske zvijezde.

Prve tri crno-bijele fotografije odišu bezvremenskom elegancijom, Marta pozira u raskošnoj bijeloj haljini otvorenih ramena. Detalji poput svjetlucavih sandala i profinjene frizure upotpunjuju dojam visoke mode.

Vrhunac večeri zabilježen je na fotografijama u boji, gdje Marta, ovoga puta u nježno ružičastoj haljini, s osmijehom pali svjećice na impresivnoj rođendanskoj torti. Višekatna torta ukrašena brojem 30, prskalicama i svjećicama bila je središnji dio zabave, a čaša šampanjca pored nje svjedoči o slavljeničkoj atmosferi. Ispod objave, uz jednostavan opis "30", odmah su se zaredale čestitke prijatelja i pratitelja poput "Sretan rođendan!''

Novi početak nakon izazovnog razdoblja

Ova proslava za Martu Radić predstavlja puno više od rođendanske zabave. Dolazi nakon značajnih osobnih promjena, uključujući i razvod od čileanskog nogometaša Juniora Fernandesa. Nakon gotovo desetljeća braka, tijekom kojeg su dobili dva sina, Marta se s djecom vratila u Hrvatsku i započela novo poglavlje.

Influencerica, porijeklom s Čiova, nije skrivala da ulazi u sretniju životnu fazu. Još u listopadu 2025. potvrdila je da je u novoj vezi, a početkom ove godine podijelila je i fotografije s novim partnerom s putovanja u Meksiko.

