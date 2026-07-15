Biste li je prepoznali? Ovako je Ankica Dobrić izgledala u mladosti
Našu proslavljenu glumicu uskoro gledamo i u prvom hrvatskom Voyo Originalu „IQ 160“
Ankica Dobrić (66) već desetljećima slovi za jednu od najcjenjenijih hrvatskih kazališnih i filmskih glumica, a publika je pamti po brojnim upečatljivim ulogama. Ipak, rijetki su imali priliku vidjeti kako je izgledala na samim počecima svoje bogate karijere.
Na službenim stranicama Kazališta Gavella stoje arhivske fotografije Ankice Dobrić iz mlađih dana, a iste prikazuju glumicu u razdoblju kada je tek gradila svoju glumačku karijeru.
Na crno-bijelim fotografijama vidi se mlada Ankica Dobrić s prirodnim izgledom i osmijehom koji je i danas jedan od njezinih zaštitnih znakova, a mnogi će se složiti da je već tada zračila prepoznatljivom elegancijom i karizmom.
Odigrala brojne nezaboravne uloge
Ankica je tijekom svoje karijere ostvarila niz zapaženih kazališnih, televizijskih i filmskih uloga te se ubraja među najistaknutije hrvatske glumice. Posebno je vezana uz zagrebačko Kazalište Gavella, gdje je ostvarila brojne nezaboravne uloge i ostavila dubok trag u hrvatskom kazalištu.
Ankicu Dobrić uskoro gledamo i u prvom hrvatskom Voyo Originalu „IQ 160“, seriji u kojoj će utjeloviti Nelu Kapov, majku glavne junakinje Marine, a koji na platformu Voyo stiže 24. srpnja.