Biste li je prepoznali? Ovako je Ankica Dobrić izgledala u mladosti

Ankica Dobrić (66) već desetljećima slovi za jednu od najcjenjenijih hrvatskih kazališnih i filmskih glumica, a publika je pamti po brojnim upečatljivim ulogama. Ipak, rijetki su imali priliku vidjeti kako je izgledala na samim počecima svoje bogate karijere.

Foto: Gavella

Na službenim stranicama Kazališta Gavella stoje arhivske fotografije Ankice Dobrić iz mlađih dana, a iste prikazuju glumicu u razdoblju kada je tek gradila svoju glumačku karijeru.

Foto: Gavella

Na crno-bijelim fotografijama vidi se mlada Ankica Dobrić s prirodnim izgledom i osmijehom koji je i danas jedan od njezinih zaštitnih znakova, a mnogi će se složiti da je već tada zračila prepoznatljivom elegancijom i karizmom.

Foto: Gavella

Odigrala brojne nezaboravne uloge

Ankica je tijekom svoje karijere ostvarila niz zapaženih kazališnih, televizijskih i filmskih uloga te se ubraja među najistaknutije hrvatske glumice. Posebno je vezana uz zagrebačko Kazalište Gavella, gdje je ostvarila brojne nezaboravne uloge i ostavila dubok trag u hrvatskom kazalištu.

Ankicu Dobrić uskoro gledamo i u prvom hrvatskom Voyo Originalu „IQ 160“, seriji u kojoj će utjeloviti Nelu Kapov, majku glavne junakinje Marine, a koji na platformu Voyo stiže 24. srpnja.