FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZABORAVLJENE FOTOGRAFIJE /

Biste li je prepoznali? Ovako je Ankica Dobrić izgledala u mladosti

Biste li je prepoznali? Ovako je Ankica Dobrić izgledala u mladosti
×
Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Našu proslavljenu glumicu uskoro gledamo i u prvom hrvatskom Voyo Originalu „IQ 160“

15.7.2026.
14:10
Hot.hr
Josip Regovic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Ankica Dobrić (66) već desetljećima slovi za jednu od najcjenjenijih hrvatskih kazališnih i filmskih glumica, a publika je pamti po brojnim upečatljivim ulogama. Ipak, rijetki su imali priliku vidjeti kako je izgledala na samim počecima svoje bogate karijere.

Biste li je prepoznali? Ovako je Ankica Dobrić izgledala u mladosti
Foto: Gavella

Na službenim stranicama Kazališta Gavella stoje arhivske fotografije Ankice Dobrić iz mlađih dana, a iste prikazuju glumicu u razdoblju kada je tek gradila svoju glumačku karijeru.

Biste li je prepoznali? Ovako je Ankica Dobrić izgledala u mladosti
Foto: Gavella

Na crno-bijelim fotografijama vidi se mlada Ankica Dobrić s prirodnim izgledom i osmijehom koji je i danas jedan od njezinih zaštitnih znakova, a mnogi će se složiti da je već tada zračila prepoznatljivom elegancijom i karizmom.

Biste li je prepoznali? Ovako je Ankica Dobrić izgledala u mladosti
Foto: Gavella

Odigrala brojne nezaboravne uloge

Ankica je tijekom svoje karijere ostvarila niz zapaženih kazališnih, televizijskih i filmskih uloga te se ubraja među najistaknutije hrvatske glumice. Posebno je vezana uz zagrebačko Kazalište Gavella, gdje je ostvarila brojne nezaboravne uloge i ostavila dubok trag u hrvatskom kazalištu.

Ankicu Dobrić uskoro gledamo i u prvom hrvatskom Voyo Originalu „IQ 160“, seriji u kojoj će utjeloviti Nelu Kapov, majku glavne junakinje Marine, a koji na platformu Voyo stiže 24. srpnja.

Ankica DobrićGlumicaIq 160Voyo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike