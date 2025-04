Ovako izgleda majka Tare Thaller: Vidi se od koga je naslijedila ljepotu

Glumica i pjevačica Tara Thaller (27), koju mnogi smatraju jednom od najljepših Hrvatica, pokazala je i tko je glavni "krivac" za to. Fotografijom koju je podijelila na Instagramu oduševila je svoje pratitelje. Pozirala je s majkom, kojoj se zahvalila na buketu cvijeća, i mlađom sestrom, a fanovi nisu mogli ne primijetiti koliko je ljepota u njihovoj obitelji očito nasljedna.

Tara je odrasla je u velikoj obitelji s petero braće i sestara. Roditelji su joj se u jednom trenutku razveli, a kasnije je, kaže, iz tatinog i maminog novog braka dobila još troje braće i sestara, a upravo to je donijelo dodatnu radost u njezin život.

Foto: Instagram

"To je sad već neki drugačiji odnos, neki zaštitnički odnos prema njima i to je prekrasan odnos. Obožavam djecu koliko god naporna bila, toliko su i slatka... Nekome to možda izgleda kaotično jer nas je puno i moji roditelji su razvedeni, ali zahvalna sam na tome svemu. Jako sam sretna što imam veliku obitelj, nikad neću biti sama", rekla je jednom prilikom.

Zanimljivo, prezime Thaller uzela je iz poštovanja prema svojoj prabaki, a ta je odluka stigla nakon njezine prve filmske uloge. Danas je jedno od najprepoznatljivijih lica mlađe generacije hrvatskih umjetnica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram

Proslavila se ulogom u seriji "Uspjeh", a gledatelje je osvojila i svojom pojavom u jednom plesnom showu, gdje je plesala s Mateom Cvetnićem – s kojim je, kako se kasnije ispostavilo, razvila i romantičnu vezu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prije Matea, Tara je bila u braku s bosanskohercegovačkim glazbenikom i glumcem Farisom Pinjom, no njihov brak trajao je svega godinu i pol dana. Ljubav s Cvetnićem planula je nedugo nakon toga, a danas djeluju zaljubljenije no ikad.

POGLEDAJTE VIDEO: Genijalna ideja švedske porno glumice: Na Marsu planira roditi bebu Elonu Musku

Tekst se nastavlja ispod oglasa