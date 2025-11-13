Ovako izgleda majka Danijele Martinović: Obje su prepoznatljive po plavoj kosi

Danijela Martinović (53) desetljećima je jedna od voljenijih pjevačica na ovim prostorima. I dok publika dobro poznaje njezine glazbene hitove i ljubavni život, o obitelji gotovo pa nikada ne govori.

Iako je poznato da ima sestru Izabelu, mnogi ne znaju da Danijela ima i dva brata – Ivana i Denisa. No najvažnija figura u njezinu životu bila je i ostala njezina majka Ivanka, rijetko viđena u javnosti.

Foto: Boris Scitar/pixsell

U emotivnoj ispovijesti povodom predstavljanja svoje knjige "Tuširanje duše" 2023. godine, Danijela je prvi put javno progovorila o prometnoj nesreći koju je zajedno s majkom preživjela kao djevojčica.

"Ja sam ispala iz auta, jedina", prisjetila se kroz suze. "Mama udara nogama prvo u staklo da može izaći van, čuje kako nešto istječe, vrišti: ‘Zapalit ćemo se, curi benzin!’ A to je bila rakija". Tada je, kaže, pala točno između dva velika kamena. "Mama mi je poslije rekla da sam pala malo više lijevo ili desno, da bih umrla na licu mjesta. Ali nisam".

Foto: Boris Scitar/pixsell

Opisala je i kako je, nakon nesreće, izašla na cestu i počela mahnito mahati rukama tražeći pomoć. Nekoliko automobila ju je zaobišlo i nastavilo dalje. "Pamtim ta svjetla. Po meni pada snijeg. Jedan auto napokon staje, istrčavaju muž i žena, vade moju obitelj iz prevrnutog auta. Svi smo dobro, samo je mama krvava po licu".

