Ovako danas izgleda obožavani Faruk: Nakon zdravstvenih problema, javio se na društvenim mrežama

Bosanskohercegovački glumac Senad Bašić (63), koji je ostao upamćen po nezaboravnoj ulozi Faruka Fazlinovića u kultnoj seriji "Lud, zbunjen, normalan", ponovno se pojavio u javnosti nakon dužeg izbivanja zbog zdravstvenih problema. Na svom Instagram profilu podijelio je dvije fotografije koje su razveselile njegove brojne obožavatelje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na objavljenim fotografijama Bašić, koji je ujedno i profesor na sarajevskoj Akademiji scenskih umjetnosti, pozira s Davorom Golubovićem i Irfanom Ribićem, koji stoje iza kazališnog projekta "HOĆU KUĆI".

"Moja iskrena podrška teatarskom projektu 'HOĆU KUĆI' Irfana Ribića i Davora Golubovića. Želim im uspješnu turneju u BiH", napisao je glumac u opisu objave.

Njegov povratak na društvene mreže izazvao je val pozitivnih reakcija. Komentari obožavatelja nizali su se jedan za drugim.

"Genijalac i dva nasljednika", "Profesore, prava ste podrška mladim naraštajima. Alal’ vera", "Bravo Profa, imate prave nasljednike", "Pozdrav za najboljeg glumca Senada. Svaka čast", samo su neki od oduševljenih komentara ispod fotografija.

Od čega je bolovao Senad Bašić?

Bašić se posljednjih godina borio s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Tijekom snimanja jednog filma u Grazu obolio je od upale pluća, a zatim je prošao i tri operacije lezije usne šupljine nakon što su mu liječnici bronhoskopijom otkrili leukoplakiju, promjenu koja može biti predstadij karcinoma. Zbog svega toga, priznao je, i glas mu je postao nešto drugačiji.

POGLEDAJTE VIDEO: Zbog njega je cijela Hrvatska slavila! Suigrači Šipe za RTL Danas: 'Čeka Hajdukovu titulu'