Ovakav je bio Halid: 'Žena nije imala za čaj, a on i Sejda su pokazali kakvo srce imaju...'

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Korisnica Facebooka podijelila je priču kojoj je svjedočila prije 15 godina

13.10.2025.
18:18
Hot.hr
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
Legenda narodne glazbe, Halid Bešlić, zauvijek nas je napustio, ali trag koji je ostavio u srcima ljudi nadživjet će svaku pjesmu, koncert i nagradu. Njegov glas obilježio je generacije, no ono što ga je činilo posebnim nisu bili samo hitovi koje svi znamo napamet, već njegova skromnost, dobrotа i istinska ljudskost.

Foto: Tomislav Kos/pixsell

Posljednjih dana društvene mreže preplavljene su osobnim pričama o Halidovim tihim, ali velikim djelima – o pomoći koju je pružao onima koji su imali najmanje, o riječima utjehe koje nikada nije javno isticao, i o dobroti koju je širio bez potrebe za zahvalnošću ili slavom.

Dokle seže Halidova dobrota?

Jedna priča posebno je dirnula javnost, a podijelila ju je korisnica Facebooka koja je navodno radila u trgovini u kojoj se sve odvilo.

Prije 15 godina, u jednoj trgovini u Ciglanama, starija gospođa skromno je tražila da joj se otkuca roba do iznosa od 10 maraka, pažljivo računajući hoće li se i čaj uklopiti u tu svotu. Iza nje u redu stajali su Halid Bešlić i njegova supruga Sejda. Kada je gospođa platila i krenula prema izlazu, Halid i Sejda krenuli su za njom – ali su se ubrzo vratili, uzeli prazna kolica i napunili ih hranom, sredstvima za higijenu i potrepštinama. Račun je iznosio 1.100 konvertibilnih maraka. Sve su platili i ponovo izašli zajedno sa spomenutom ženom.

Ova priča samo je još jedan u nizu dokaza Halidove nesebičnosti i veličine čovjeka koji nikada nije zaboravio na one koji nemaju.

Podsjetimo, na njegovom posljednjem ispraćaju u Sarajevu okupilo se više od 100.000 ljudi. Grad se oprostio u suzama, a sprovodu su prisustvovali obožavatelji, kolege, prijatelji i članovi obitelji, osim njegove supruge Sejde.

