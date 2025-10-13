Ovakav je bio Halid: 'Žena nije imala za čaj, a on i Sejda su pokazali kakvo srce imaju...'
Korisnica Facebooka podijelila je priču kojoj je svjedočila prije 15 godina
Legenda narodne glazbe, Halid Bešlić, zauvijek nas je napustio, ali trag koji je ostavio u srcima ljudi nadživjet će svaku pjesmu, koncert i nagradu. Njegov glas obilježio je generacije, no ono što ga je činilo posebnim nisu bili samo hitovi koje svi znamo napamet, već njegova skromnost, dobrotа i istinska ljudskost.
Posljednjih dana društvene mreže preplavljene su osobnim pričama o Halidovim tihim, ali velikim djelima – o pomoći koju je pružao onima koji su imali najmanje, o riječima utjehe koje nikada nije javno isticao, i o dobroti koju je širio bez potrebe za zahvalnošću ili slavom.
Dokle seže Halidova dobrota?
Jedna priča posebno je dirnula javnost, a podijelila ju je korisnica Facebooka koja je navodno radila u trgovini u kojoj se sve odvilo.
Prije 15 godina, u jednoj trgovini u Ciglanama, starija gospođa skromno je tražila da joj se otkuca roba do iznosa od 10 maraka, pažljivo računajući hoće li se i čaj uklopiti u tu svotu. Iza nje u redu stajali su Halid Bešlić i njegova supruga Sejda. Kada je gospođa platila i krenula prema izlazu, Halid i Sejda krenuli su za njom – ali su se ubrzo vratili, uzeli prazna kolica i napunili ih hranom, sredstvima za higijenu i potrepštinama. Račun je iznosio 1.100 konvertibilnih maraka. Sve su platili i ponovo izašli zajedno sa spomenutom ženom.
Ova priča samo je još jedan u nizu dokaza Halidove nesebičnosti i veličine čovjeka koji nikada nije zaboravio na one koji nemaju.
Podsjetimo, na njegovom posljednjem ispraćaju u Sarajevu okupilo se više od 100.000 ljudi. Grad se oprostio u suzama, a sprovodu su prisustvovali obožavatelji, kolege, prijatelji i članovi obitelji, osim njegove supruge Sejde.
POGLEDAJTE VIDEO: Emotivni prikazi iz cijele Hrvatske: Okupljeni obožavatelji oprostili se od Halida Bešlića