U subotu je održano veliko finale najstarijeg i najuglednijeg turnirau tenisu u klubu All England u Wimbledonu u Londonu. Pobjednica tog natjecanja je češka tenisačica Barbora Krejčíková koja je pobijedila rezultatima 6:2, 2:6, 6:4. Mnoga poznata lica sa estrade prisustvovala su jučerašnjem finalu Wimbledona u parovima i ženskom singlu. Glumci kao što su Hugh Grant, Tom Cruise, Hugh Jackman, glumice Kate Beckinsale, Anya Taylor-Joy, Zendaya i pjevačica Pink došli su navijati na tribine. No, osim poznatih stranih osoba, pojavio se jedan od hrvatskih, i to naš kapetan Luka Modrić.