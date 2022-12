Sa samo šesnaest godina pobijedila je na Miss Junior natjecanju izvodeći pjesmu ‘Wouldn’t It Be Lovely’ iz mjuzikla "My Fair Lady", a ta izvedba je iznenadila njezine vršnjake iz škole jer je bila dosta povučena. Nakon izbora modni lovci na talente primijetili su ovu ljepoticu iz Athensa u Georgiji i uskoro je potpisala ugovor s modnom agencijom Ford.