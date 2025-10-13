Otkriveno koliki je iznos Diane Keaton ostavila djeci

Hollywood tuguje za legendarnom glumicom Diane Keaton (79), koja je iznenada preminula, ostavivši iza sebe bogatstvo procijenjeno na više od 100 milijuna dolara. Vijest o njezinoj smrti potresla je filmski svijet, a sada su počeli izlaziti detalji o njezinim posljednjim mjesecima života i borbi s bolešću koja se, prema bliskim izvorima, naglo pogoršala, piše People.

Glumica, poznata po bezvremenskim ulogama u filmovima poput “Annie Hall” i “The Godfather”, posljednjih je godina živjela mirno, daleko od javnosti. Dane je provodila u društvu svoje djece – kćeri Dexter (29) i sina Dukea (24) – te svog voljenog psa Reggieja.

Foto: Profimedia

Posljednji javni nastupi i povučen život

Diane se posljednji put pojavila u javnosti u rujnu 2023. godine, na predstavljanju nove kolekcije Ralpha Laurena u New Yorku. I tada je, kao i uvijek, plijenila pažnju svojim prepoznatljivim stilom – kariranim odijelom, širokim remenom i crnim fedora šeširom.

U prosincu 2024. paparazzi su je posljednji put fotografirali u Brentwoodu, gdje je obavljala svakodnevnu kupovinu. Nekoliko tjedana kasnije odlučila je prodati svoju raskošnu vilu, što je mnoge iznenadilo jer ju je godinama smatrala “domom iz snova”.

Bolest koju je skrivala od javnosti

Kako su otkrili njezini bliski prijatelji, Keaton je posljednje mjesece života provela boreći se s teškom bolešću o kojoj nije željela govoriti javno.

“Sve se dogodilo iznenada. Nitko nije očekivao ovakav kraj. Bila je snažna, duhovita i uvijek vedrog duha, čak i kada joj je bilo teško,” rekao je izvor blizak obitelji za People.

Prema istom izvoru, posljednje dane provela je isključivo u krugu najbližih, a obitelj je sve detalje držala u strogoj privatnosti – čak ni dugogodišnji prijatelji nisu znali što se događa.

Foto: Profimedia

Nasljedstvo i obitelj

Prema pisanju američkih medija, bogatstvo koje je Diane Keaton ostavila iza sebe procjenjuje se na više od 100 milijuna dolara.

Sve će naslijediti njezina djeca, kći Dexter i sin Duke, koje je glumica odgojila kao samohrana majka.

