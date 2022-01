Georgina Rodriguez, zaručnica Cristiana Ronalda, proslavila je 28. rođendan, a njezin dragi potrudio se kako bi joj današnji dan učinio što posebnijim. Georgina je proslavila rođendan u Dubaiju. Ronaldo je svoju zaručnicu iznenadio orginalnim poklonom.

Trudna manekenka, koja čeka blizance, vidjela je svoje lice na najvišoj zgradi na svijetu, Burj Khalifi. Na Instagramu je objavila nekoliko fotografija.

"Hvala, Cristiano. Ne možeš me učiniti sretnijom. U Dubaiju smo se osjećali kao kod kuće. Hvala vam što se mi ovaj dan učinili tako posebnim. I hvala svima koji su uvijek sretni zbog moje sreće i sreće moje obitelji", poručila je Georgina.

Za takvu zabavu, kako pišu engleski mediji, odnosno postavljanje oglasa ili trominutne promotivne poruke, podnositelj zahtjeva iz džepa mora izvaditi oko 60 tisuća eura, ali cijena raste tijekom vikenda.

Ronaldo je morao iskeširati oko 60 tisuća eura

Georgina u novom serijalu na Netflixu otkriva mnoge zanimljivosti iz svog života, ali ipak najviše je govorila o počecima veze s Cristianom.

"Bilo je ljeto, četvrtak. Radila sam u Guccijevoj radnji. Trebala sam izaći u 17h i nazvao me kolega da ostanem još pola sata duže da uslužim klijenta. Kad sam izlazila iz trgovine, pojavio se zgodan muškarac visok skoro dva metra u pratnji djeteta i grupe prijatelja. Jako zgodan tip. Vrlo pristojno me pozdravio i nasmijao se. Počela sam osjećati golicanje u trbuhu. Pomislila sam: 'Šta mi je?'. Nisam ga htjela ni pogledati jer me bilo sram, ali sjećam se dobro trog trenutka", ispričala je Georgina.

"Viđali smo se u Gucciju, pa mi je jedne prilike rekao da će ići na jedan događaj. Rekla sam mu da ću i ja takođe doći. Cijeli dan sam razmišljala šta ću obući, kakvu frizuru ću napraviti. Kada sam došla tamo, vidjela sam opet tog zgodnog tipa. Nazdravili smo čašom šampanjca i morala sam ići na večeru u društvu. Ništa mi se nije sviđalo, ali morala sam ići".