Cristiano Ronaldo već je jako dugo jedan od najboljih nogometaša na svijetu. Iako mu je već 36 godina i nalazi se u dobi kada je većina nogometaša već u igračkoj mirovini, Cristiano i dalje biljira u dresu svojeg Manchester Uniteda, a za to su najzaslužnije velika količina rada koju ulaže na treninzima i jako zdrav život.

Ronaldo je poznat po tome da jako pazi što unosi u svoj organizam i da ne konzumira nezdravu hranu, alkohol i gazirana pića te da svoju prehranu temelji na pažljivo odabranim proteinima i ugljikohidratima.

Zbog toga u njegovom domu vladaju apsolutni red i disciplina.

Nedavno je Portugalac objavio da sam svoijom partnericom Georginom očekuje blizance, što će im biti peto i šesto dijete. Ronaldo je "težak" oko pola milijarde eura i svojim ukućanima nudi luksuz i raskoš, ali moraju poštivati i neke obaveze.

Cristiano se već jako dugo drži istog jelovnika. Dnevno jede čak šest obroka, što se sastoji od dva ručka i dvije večere i po jednog doručka i užine.

Za doručak jede šunku i nemasni sir, za užinu je tost s avokadom ili voće. Prvi ručak se sastoji od piletine i salate, a drugi ručak od ribe i salate.

Rigorozna pravila

Ono što jede Cristiano, jedu i njegovi ukućani, Georgina i sin Cristiano Junior (11), četvrtgodišnji blizanci Eva Maria i Mateo te kćer Alana (4).

"Svi jedemo istu hranu jer uvijek jedemo zajedno. Ali ako je s ekipom ili putuje na gostovanje, ja i djeca se razmazimo. Na primjer, jedemo pizzu ili se napunimo kokicama", priznala je Georgina i otkrila da Cristiano ipak nije tako striktan oko prehrane i da nekad zna uživati u pizzi.

"Ali nakon što je pojede, napravi gomilu trbušnjaka", poručila je.

Da je to istina, priznao je i sam Ronaldo koji ne skriva da jako pazi na ono što njegova obitelj jede.

"Ponekad najstariji sin Junior, pije coca colu i jede čips što me jako nervira i on to zna. Nekad mu kažem da nakon trčanja uskoči u hladnu vodu kako bi se bolje oporavio. On kaže da mu je to prehladno. Mlađa djeca me gledaju s nekom vrstom straha kad ih ja vidim da jedu čokoladu", ispričao je Cristiano.

Najzdravija prehrana

Kakva pravila vrijede u Ronaldovom domu, ista vrijede i u njegovom klubu Man. Unitedu.

"Niti jedan igrač nije smio taknuti pitu od jabuka ili brownie. Suigrač me pitao što Ronaldo ima na tanjuru i iznenadili smo se jer je to bio najzdraviji tanjur koji možete zamisliti", ispričao je rezertvni vratar Uniteda Lee Grant.

Ronaldo se istih pravila držao i u prvom "mandatu" u Man. Unitedu, od početka karijere držao se istih pravila koja mu omogućavaju da izvuče maksimum iz svog tijela.

'Nemojte ići na večeru kod njega'

"Ako vas Cristiano pozove na večeru kod sebe, odbijte, toplo vam preporučavam. Rekao mi je da svratim nakon treninga, ja sam došao, a bio sam jako umoran. Sjedim ja tako za stolom, a na njemu su samo salata i piletina. Za piće je bila samo voda, ništa od soka... Nadao sam se da će nakon toga doći neko dobro meso, ali nije bilo ničega", rekao je Ronaldov bivši suigrač Patrice Evra pa nastavio:

"On je pojeo, ustao i počeo se igrati s loptom, izvoditi trikove. Potom mi je rekao da ustanem kako bismo se dodavali bez da nam lopta padne na pod. Ostao sam malo zatečen, pitao sam ga mogu li pojesti do kraja, a on je samo rekao 'ne, ne, ajmo igrati' i tako smo počeli".

Prvi dolazi i zadnji odlazi s treninga

Za Ronalda su oduvijek suigrači govorili da je on prvi koji dolazi na trening i zadnji koji odlazi.

"On je oduvijek imao jedan cilj - da bude najbolji na svijetu. Podigao je treninge Manchester Uniteda na višu razinu. U početku se ljudima svidjela njegova želja, cijenili su njegov mentalitet i želju za pobjedom... No, bilo je trenutaka kada je Ronaldo oko članaka stavljao utege, radio na brzini... Tada su mu se svi smijali, ali nije ga bilo briga, nije dopustio da ga to zaustavi", ispričao je Darren Fletcher, a Edwin van der Sar je otkrio:

"Kada sam 2005. došao u Manchester, tamo su bila dva mlada napadača koja su stvarno luđački trenirali - Cristiano Ronaldo i Wayne Rooney. No, i među njima se vidjela razlika, jer je Ronaldo rad na sebi odveo na neku sasvim novu razinu. Kada bi naporan i intenzivan trening kod Sir Alexa završio, došao bi do mene i rekao: 'Edvine, možeš još malo braniti?'. odgovorio bih mu da uzme nekog vratara iz mlade ekipe, ali on je insistirao na tome da to budem baš ja. Htio je vježbati baš protiv mene."

Džeparac za Georginu

Kada Ronaldo ne trenira ili igra, onda je kod kuće gdje također često i intenzivno radi na svojoj kondiciji.

"U početku sam se sramila vježbati u istom prostoru s Cristianom. Vježbala bih doma kada bi on odlazio na trening u klub, kako bismo mogli da provoditi više vremena skupa kada se vrati. S vremenom je taj osjećaj nestao i sada volim vježbati s njim. On je postao moja najveća inspiracija i motivacija", ispričala je Georgina jednom prilikom.

Georgina je za brigu o djeci dobro plaćena. Britanski tabloid The Sun ranije je objavio da atraktivna Argentinka od Ronalda dobije 100 tisuća eura mjesečno, što za njega nije veliki izdatak.

'Savršeni' susjedi

"Bilo me strah da ću doživjeti zaglušujuće zabave i stalnu buku, ali Cristiano i njegova obitelj najbolji su susjedi koje sam mogla poželjeti. Potpuna tišina, nikakvi tulumi", rekla je bivša Ronaldova susjeda u Torinu Elizabeth Borel koja je zaključila:

"Ja sam imala djetinjstvo kao sve svoje vršnjakinje, a Ronaldova djeca žive drugačije. Vidjela sam često Cristiana Juniora kako na zaštićenom dijelu ulice vozi skateboard, ali tamo se ne može lagano ući. Postoji rampa i osiguranje, iza djeteta su uvijek tjelohranitelji. Isto je i Georgini kada želi kao sve mlade majke prošetati s djecom. Iako je ulica prazna, s njima je uvijek tjelohranitelj. Zlatni kavez? Da, nešto takvo..."