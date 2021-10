Nogometaš Manchester Uniteda Cristiano Ronaldo i njegova partnerica Georgina Rodriguez očekuju blizance, objavio je prije nekoliko dana kapetan Portugala, koji je već otac četvero djece. Ronaldo ima sina Cristiana Juniora i blizance Evu Mariju i Matea, a s Georginom malu Alanu Martinu, dakle ovo će biti peti i šesti članovi njihove obitelji.

No, najpoznatiji par na svijetu krije i mračne tajne. Cristiano Ronaldo i njegova djevojka nisu se još ni zaručili te se ne planiraju, očito, uskoro vjenčati. Georgina je nedavno u jednom intervjuu u Netflixovom reality showu rekla da se ona želi udati za Cristiana, ali da je to na njemu. Kasnije je Marca otkrila da se braku protivi Cristianova majka koja misli da će mu Georgina samo pokupiti sav novac.

Također, Ronaldo ima troje djece za koje se uopće ne zna tko je njihova majka.

Tko je majka njegove djece?

“Ljudi pretpostavljaju da sam bio s ovom djevojkom ili nekom drugom ili je postojala surogat majka. Nikada nikome nisam rekao i nikada to neću učiniti. Kad Cristiano (Junior) odraste, reći ću mu istinu jer on to zaslužuje jer je moj sin, ali neću reći jer ljudi žele da to kažem”, kazao je svojevremeno Portugalac voditelju Jonathanu Rossu.

I blizance Matea i Evu rodila mu je surogat majka, baš kao i prvog sina. Britanski tabloid Daily Mail prije par godina se pozabavio ovom temom. Otkrili su kako su blizanci začeti u laboratoriju i kako ih je rodila surogat majka, što stoji i u dokumentaciji koja se čuva na Vrhovnom sudu u Kaliforniji u San Diegu. Dokument je tajan. Englezi tvrde kako je sudski donesen i zapečaćen s datumom 17. svibnja, što je tri tjedna prije nego što su blizanci došli na svijet.

Pa gdje su onda blizanci rođeni? Odgovor, tvrde Englezi, leži u rodnom listu koji je javni dokument.

Blizanci rođeni u Sharp Grossmontu

"To nas je odvelo u Le Masu, grad u Kaliforniji koji se nalazi u blizini San Diega, oko 32 kilometra od meksičke granice. Upravo tu su Ronaldovi blizanci rođeni, u bolnici "Sharp Grossmont". Mateo je na svijet stigao prvi u 9.07 ujutro, dok se njegova sestrica Eva Marija rodila samo minutu poslije, pisali su prije par godine novinari Daily Maila David Jones i Hugo Daniel koji su ovaj slučaj istražili.

Rodni list otkriva i kako ih je porodila doktorica Maria Castillo (59). Ona se jako svidjela Ronaldu i upravo je CR7 nju htio kao doktoricu koja će na svijet donijeti njegovu djecu, njegove "nove ljubavi u životu", kako je to sam Ronaldo istaknuo.

Ronaldova majka Dolores, koja živjela u kompleksu u Madridu s Ronaldom kako bi se brinula o Cristianu Junioru, u svojoj autoriziranoj biografiji napisala kako je svog spomenutog unuka kojeg jako voli, "pokupila" privatnim avionom na Floridi i dovela ga u Španjolsku.

Autori teksta tvrde kako je to možda bio namjerni pokušaj samo kako bi se zbunila javnost i "paparazzi", jer rodni list pokazuje kako je i on rođen u istoj bolnici kao njegovi brat i sestrica i to 17. lipnja 2010. godine.

Prema odvjetnici Stephanie Caballero, Cristiano Jr možda je i biološki brat blizanaca, točnije pretpostavlja se kako sva njegova djeca dolaze iz iz iste 'serije embrija'.

Sklopljeni ugovori

Surogat klinika kojoj se u tekstu ne spominje ime ima spremljenu veću količinu Ronaldovih embrija u slučaju da slavni Portugalac bude htio još djece.

Jajašca su zamrznuta u posebnim komorama i na njih se jako pazi. Isto tako, Ronaldo je jako dugo tražio idealnu surogat majku. Pazio kako izgleda, da je sportskog tipa, da je zdrava i da nema nikakvu povijest bolesti ili obiteljsku genezu psihičkih problema.

U tome mu je pomogla jedna agencija u Kaliforniji gdje je surogatsvo legalno te je postalo unosan biznis. U Španjolskoj su, pak, surogat ugovori zabranjeni, isto kao i u Portugalu, ali u toj zemlji takve stvari su legalizirane, ali samo po određenim okolnostima. Tako je Ronaldo sklopio "surogat ugovor" sa surogat majkom u Americi.

U Kaliforniji, agenciji koja se bavi surogatstvom plaća se oko 125 000 funti za blizance, od toga 35 000 ide majci. Ronaldo je, piše Daily Mail, birao donatora za jajašca (koji za to dobije 6 000 funti) u izboru od nekoliko stotina žena čije je fotografije on vidio i njihove biografske detalje.

Također, Portugalac se pobrinuo da surogat majka ne postane emocionalno vezana za bebe iz straha da u jednom trenutku surogat majka ne odluči zadržati. Zato je sve dokumentirano na sudu prije nego što se "oplodilo" surogat majku. Potpisani su brojni dokumenti, prema kojima se žene odriču svih prava.

Traume iz djetinjstva

Također, garantira se diskrecije i prava na privatnost, kako ženama koje su donirala jajašca tako i onima koje su iznijele trudnoću do kraja. One najčešće i ne znaju kome su rodile djecu.

Neki Ronaldovi prijatelji sugerirali su kako je njegova odluka da sam odgaja djecu potaknuta traumama iz djetinjstva. On je kao odrastao u siromaštvu kao najmlađi od četvero djece, a njegov je otac José Aveiro postao alkoholičar nakon što se vratio iz rata u Africi. A navodno je njegova u strahu da neće imati dovoljno novca da se brine za još jedno dijete popila napitak koji je trebao izazvati pobačaj tako da je malo nedostajalo da svijet ostaje uskraćen za njegovu magiju.