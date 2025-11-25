Otac i sin Vukas u nikad gorim odnosima, a iza kulisa potpuna suprotnost: 'Vrh, svaka vam čast, dečki!'

Dok su u 'Divljim pčelama' otac i sin Vukas trenutačno na 'ratnoj nozi', iza kulisa Ivan Barišić i Alan Blažević u sjajnim su odnosima. Televizijski otac i sin nedavno su s kolegama Matijom Kačanom i Antonijem Scarpom snimili RTL-ovu kampanju povodom Movembera, a gledatelji su oduševljeni!

"Ovo je top, svaka čast, lijepo su dečki ovo prezentirali u svrhu osviještenosti muškaraca o pravovremenom pregledu", pohvalila je jedna od gledateljica kampanju na društvenim mrežama.

Foto: Rtl/divlje Pčele

"Stvarno te drži da pogledaš do kraja. Vrh, svaka vam čast! Odlični ste, super, fenomenalno", nižu se pohvale na društveno korisnu kampanju koja skreće pozornost i otvara dijalog o muškom zdravlju.

Muško zdravlje nije šala

"Muško zdravlje nije šala. Razgovaraj. Pregledaj se. Živi duže", poruka je kampanja koju su glumačke zvijezde 'Divljih pčela' snimile s oduševljenjem što mogu dati svoj obol kampanju usmjerenoj na brigu o muškom zdravlju.

I dok među glumcima na setu vladaju sloga i veselje, u Vrilu situacija nikad teža - barem za Nikolu Vukasa, koji se zbog ljubavi prema Cviti odrekao obitelji, ali i luksuza kojeg nosi to prezime. No, to neće ostati tako ako je pitati njegovu tetku Rajku! Rajka u razgovoru s bratom Ivicom otkriva zašto je otišla iz Vrila kao djevojka. Mirjana teško podnosi Nikolin odlazak iz obiteljskog doma, a Ante je tješi.

