Stephen Baldwin, otac Hailey Bieber, zabrinuo je obožavatelje Justina Biebera i njegove kćeri, nakon što je podijelio objavu u kojoj za njih dvoje traži "molitvu i blagoslov".

U ponedjeljak je 57-godišnji glumac na svoj Instagram profil postavio video u kojemu Justin u crkvenoj zajednici svira gitaru i pjeva pjesmu 'I Could Sing of Your Love Forever', pa u opisu napisao:

"Kršćani, molim vas, kad pomislite na Justina i Hailey, odvojite trenutak i uputite malu molitvu njima, za njihovu mudrost, zaštitu i da se približe Gospodinu."

Osnivač crkvene zajednice u SAD-u, Victor Marx, istaknuo je da njegova supruga, Eileen Marx, i Haileyina majka, Kennya Baldwin, "često mole zajedno" za mladi par.

"Postoje posebni izazovi s kojima se ljudi na visokim položajima suočavaju, a istovremeno neprijatelj ne želi da se oni približe Isusu", istaknuo je.

"Bez obzira na materijalne stvari ili pohvale, često se suočavaju s duhovnim ratom koji je intenzivan i nastoji uništiti njihovu vjeru, brak i život općenito. Zahvaljujemo vam na pomoći", nastavio je u objavi koju je prenio Page Six.

Iako je Haileyin otac podijelio objavu, nije objasnio o čemu je točno riječ, ali ni što točno njegova kći i Justin Bieber prolaze.

Zbog njegovog postupka, obožavatelji su se zabrinuli za zdravlje mladog para, ali i za njihov brak, te počeli pisati brojne komentare ispunjene lijepim željama i molitvama.

"Oni trebaju vaše molitve", piše u jednom komentaru.

Hailey i Justin Bieber zadnji put su viđeni zajedno u javnosti na ovogodišnjem Super Bowlu, kada je Justin odbio pjevati s pjevačem Usherom, jer se "nije osjećao kao da treba nastupati".

Ranije je Justinu dijagnosticiran Ramsay Hunt sindrom koji izaziva bolne osipe, a u konačnici može rezultirati kompletnom paralizom lica te gubitkom sluha.

Ipak, ovog mjeseca je nastupio uživo na intimnoj svirci u Drakeovom History Clubu u Torontu uoči NHL All-Star Weekenda 2024. i to nakon čak godinu dana.

