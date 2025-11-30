Oskarovka Judi Dench otkrila tešku istinu: Svaki izlazak iz kuće postao je rizik

Judi Dench (90), slavna britanska glumica i oskarovka poznata po ulogama u filmovima o Jamesu Bondu i brojnim kazališnim ostvarenjima, otkrila je nove detalje o svojoj borbi s naprednom makularnom degeneracijom. Glumica, koja 9. prosinca slavi 91. rođendan, priznala je da joj je vid toliko oslabio da više ne može prepoznavati lica i samostalno obavljati svakodnevne aktivnosti.

Makularna degeneracija povezana sa starenjem dijagnosticirana joj je 2012. godine, a iako se s bolešću bori više od desetljeća, njezino nedavno pojavljivanje ponovno je zabrinulo obožavatelje.

Teško priznanje u televizijskom studiju

Tijekom gostovanja na ITV-u, Dench se pojavila uz dugogodišnjeg prijatelja i kolegu, Iana McKellena (86). U emotivnom trenutku priznala je: "Više ne vidim." McKellen je pokušao unijeti malo humora rekavši da ga ljudi još uvijek vide, na što je Dench uz osmijeh odgovorila: "Mogu vidjeti tvoj obris, ali više ne mogu nikoga prepoznati."

Glumica je objasnila da ne može čitati ni gledati televiziju, a na pitanje je li se ikad obratila potpunom strancu misleći da ga poznaje, kroz smijeh je priznala da se to ponekad dogodi.

Gubitak neovisnosti

Dench je već ranije govorila o svakodnevnim izazovima. Gostujući u podcastu "Fearless", čiji je domaćin poduzetnica Trinny Woodall (61), priznala je da više ne može samostalno izlaziti iz kuće.

"Uvijek netko mora biti sa mnom. Ne vidim dobro i mogla bih pasti", objasnila je. Priznala je i da se prije svakog izlaska osjeća nervozno, ali da humorom pokušava ublažiti težinu situacije.

Utjecaj bolesti na karijeru

Unatoč pogoršanju vida, Dench odbija potpuno odustati od glume. Na jednom događaju u svibnju 2024. kratko je komentirala pitanje o novim projektima: "Ne, ne. Čak ni ne vidim." Najveći izazov predstavlja joj učenje tekstova jer je oduvijek imala fotografsko pamćenje. Danas se oslanja na prijatelje koji joj naglas čitaju scenarije kako bi ih mogla zapamtiti. "Morate pronaći način da se prilagodite i prebrodite ono što vas ograničava", rekla je.

Iako ne može raditi kao prije, Dench se povremeno pojavljuje u manjim projektima i posuđuje glas animiranim likovima. Njezina posljednja veća uloga bila je u britanskoj drami "Allelujah", a trenutno se na IMDb-u vodi kao glas Titanije u kratkom filmu "Forgeries of Jealousy".

