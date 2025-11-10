Maja Galba o operaciji grudi i zahvatu koji nikad ne bi napravila: 'Rizično je i suludo!'

Osječka influencerica Maja Galba ovih je dana podijelila s pratiteljima jedno od svojih najintimnijih iskustava – operaciju grudi koju je dugo planirala nakon dvije trudnoće i dojenja. Poznata po iskrenom pristupu na društvenim mrežama, Maja nije skrivala detalje oporavka, ali ni razloge zbog kojih se odlučila na zahvat. U razgovoru za Net.hr govorila je o tome kako se osjećala nakon operacije, kako održava ravnotežu između prirodnog izgleda i estetskih zahvata, a otkrila nam je i kojem se estetskom zahvatu nikad ne bi podvrgnula.

Majo, prije svega — kako se osjećate nakon operacije i oporavka? Jeste li zadovoljni rezultatom?

Pozdrav svima i hvala na pitanju! Zapravo, iznenađujuće dobro, oporavak je, rekla bih, puno bolji nego sam zamišljala i jako sam zadovoljna kako za sada sve izgleda.

Kako ste se uopće odlučili na operaciju grudi, je li to bilo ostvarenje dugogodišnjeg sna ili nešto što je došlo spontano?

Uvijek sam bila osoba koja radi stvari po osjećaju i bez previše planiranja, ali za grudi sam znala da ću ih kad tada napraviti odmah nakon rođenja i dojenja prvog sina. Nakon što sam rodila drugog sina znala sam da je to to i da ne planiramo više djece, pa je bilo samo pitanje toga kada ću prestati s dojenjem i gdje ću odlučiti ići na operaciju.

Kako se vaša beauty rutina promijenila nakon operacije? Jeste li morali prilagoditi njegu kože ili tijela tijekom oporavka?

Jednaka je, nema nekih posljedica, prva dva dana sam uglavnom ležala i odmarala i hidratizirala kožu.

Bili ste jako otvoreni prema pratiteljima o operaciji povećanja grudi. Što vas je potaknulo da to podijelite javno, i kakve su bile reakcije publike?

Jako dugo sam prisutna na društvenim mrežama, imam divnu zajednicu žena koje me prate i komunikacija s njima mi je uvijek realna i otvorena. Shvaćam žene koje to žele zadržati za sebe jer znamo kakvi su ljudi s osuđivanjem i komentarima, ali ja sam se stavila u poziciju osobe koja me prati i možda želi raditi isti zahvat, pa bi moje iskustvo moglo pomoći. S dosta žena, majki, koje su prošle iste transformacije s tijelom kao i ja, sam već ranije znala pričati o operaciji grudi, podizanja i svega što nakon dojenja sanjamo da će se čarobno dogoditi pa mi je bilo prirodno to podijeliti s njima i javno, a oni koji me stvarno prate su to prihvatili baš kako sam i očekivala - puni podrške.

Maja Galba je do svog fizičkog cilja odlučila doći nakon dvije trudnoće

Estetske promjene često izazivaju rasprave na društvenim mrežama. Jeste li imali trenutaka sumnje zbog tuđih komentara, ili ste čvrsto stajali iza svoje odluke?

Kad nešto odlučim, nema šanse da se predomislim. Tako da me bilo koji komentar ne bi mogao odvratiti od toga, nemam problem s negativnim komentarima, čak potajno volim odgovarati na njih i malo začiniti stvari.

Imate li savjet za djevojke koje razmišljaju o sličnom zahvatu — kako se pripremiti fizički i mentalno?

Za bilo koju estetsku korekciju i zahvat smatram da je bitno da je osoba odrasla, zrela i realnog razmišljanja. U tom slučaju, uvijek podržavam. Ja sam bila spremna jer sam to baš jako željela i pripremala sam se godinama unaprijed, pa je ovo s nestrpljenjem dočekano.

S obzirom na to da se danas često govori o prihvaćanju sebe, kako vi balansirate između estetskih zahvata i prirodnog izgleda — gdje povlačite crtu?

Potpuno sam za to da se prihvatimo kakvi jesmo, ali i da želimo biti najbolje verzije sebe. Recimo, ja sam odlučila fizički doći do svog cilja nakon dvije trudnoće i svih promjena, posvetit se sebi, svom mentalnom i fizičkom zdravlju, ojačati, i izgledati si najbolje moguće jer ću tako biti najbolja verzija sebe za sebe, za svoju djecu i za svoju obitelj i ljude koji me okružuju. Meni su mentalno i fizičko zdravlje izravno povezani i ako si ja ne izgledam dobro - neću se ni osjećati dobro. Grudi su mi nakon oscilacija u težini i dva dojenja po godinu dana doživjele veliku promjenu, teretana nije mogla ništa tu učiniti i njih sam jedino operacijom mogla promijeniti pa sam to i učinila.

Kako vidite općenito ulogu beauty industrije danas — mislite li da se pomičemo prema većoj iskrenosti i realnijim standardima ljepote?

Pa ja se svakako trudim biti realna. Smatram da treba biti iskren prilikom bilo kakvih zahvata jer ljudi koji to gledaju onda mogu dobiti pravu sliku situacije. Realno je da su grudi opuštene nakon dojenja i da ne stoje kako su prije stajale i bilo bi mi ludo da ja uvjeravam žene da su eto moje tako prirodno ostale divne i krasne i da onda te iste žene pomisle da nešto s njima nije ok jer je kod njih drugačije.

'Ništa na sebi ne bih radila zbog trenda'

Estetski zahvati sve češće postaju dio “beauty rutine” — nešto poput frizure ili manikure. Mislite li da je to opasno normaliziranje, ili naprosto evolucija poimanja ljepote?

Ja bih ipak rekla da su operacije druga kategorija, ne bih izjednačila s frizurama ili manikurama, ali je postalo dostupnije pa samim time i češće. A i danas su ljudi otvoreniji i svjesniji svih zahvata pa je lakše prepoznati tko je što napravio na sebi.

Na društvenim mrežama često vidimo “savršene” žene s filterima i zahvatima. Kako vi uspijevate održati autentičnost u svijetu gdje se sve može “popraviti”?

Trudim se prikazati i nesavršene situacije jednako kao i one lijepe jer ništa nije idealno. Vidjet ćete me i bez šminke i čupavu, umornu, tužnu i sve je to normalno - pogotovo za mame.

I za kraj, imate li beauty granicu — neki zahvat ili tretman za koji znate da ga nikada ne bi napravili, bez obzira na trend?

Ništa na sebi ne bih radila zbog trenda, nego isključivo zbog svog zadovoljstva, želje ili možda u slučaju tretmana - znatiželje. Ali ipak znam što ne bih nikad ni u kojem slučaju - BBL (Brazilian butt lift) - molim vas, nitko ga nema dobro napravljen i operacija je toliko rizična da je suludo podvrgnuti se tome!

