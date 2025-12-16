Optužbe protiv Lizzo za fat-shaming službeno odbačene, pjevačica podijelila Instagram objavu

Američka pjevačica Lizzo (37) oglasila se nakon važne pravne pobjede u slučaju koji su protiv nje pokrenule tri bivše prateće plesačice: Arianna Davis, Noelle Rodriguez i Crystal Williams. Optužbe iz 2023. uključivale su fat-shaming (ruganje zbog debljine) i seksualno uznemiravanje, no sud je odbacio ključne tvrdnje tužiteljica.

Sud odbacio optužbe

Odvjetnički tim pjevačice, na čelu s Martyjem Singerom, od početka je tvrdio da su optužbe neutemeljene. Tijekom suđenja 18 svjedoka opovrgnulo je navode plesačica. Sudac je zaključio da je otkaz Arianni Davis bio opravdan jer je snimila Lizzo bez dozvole i poslala snimku bivšoj zaposlenici. Nakon toga tužiteljice su odustale od žalbe na odbacivanje optužbi za fat-shaming.

Lizzo progovorila

Nakon sudske pobjede, Lizzo se obratila javnosti putem Instagrama. "Optužbe za fat-shaming protiv mene službeno su odbačene i to od strane mojih tužiteljica. Priznale su da na sudu nisu imale osnova", napisala je. Dodala je kako nitko nije otpušten zbog debljanja, već zbog neovlaštenog snimanja i dijeljenja privatnih materijala.

Borbena poruka

Dobitnica Grammyja zaključila je poruku borbeno: "Još uvijek sam u pravnoj bitci. Neću se nagoditi. Borit ću se protiv svake pojedine tvrdnje dok istina ne izađe na vidjelo." U nedavnom intervjuu otkrila je kako su se njezini planovi za povratak glazbi poremetili upravo zbog optužbi s kojima se suočila.

