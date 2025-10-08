Oproštaj Marka Perkovića Thompsona od Halida Bešlića: 'Počivao u miru Božjem'

Jučer je cijelu regiju potresla vijest o smrti Halida Bešlića, jednog od najomiljenijih bosanskohercegovačkih pjevača narodne glazbe. Njegova smrt duboko je pogodila kolege, prijatelje i brojne obožavatelje, a oglasio se i pjevač Marko Perković Thompson (58).

Thompsonova emotivna oproštajna poruka

Pjevač se na društvenim mrežama od Bešlića emotivno oprostio objavom na Facebooku. “Napustio nas je veliki čovjek i veliki glazbenik, Halid Bešlić. Obitelji i prijateljima izražavamo iskrenu sućut. Počivao u miru Božjem,” napisao je Thompson, izražavajući poštovanje i žaljenje zbog gubitka.

Brojni kolege odali počast

Ranije su se oprostili i brojni drugi umjetnici, među kojima su Neda Ukraden (75), Severina (53), Hanka Paldum (69), Dino Merlin (63) i Lepa Brena (64). Hanka Paldum je na društvenim mrežama emotivno poručila:

“Dragi naš Halide, dušo plemenita, putuj i pronađi svoj mir u okrilju Premilostivog Gospodara. Tvoja obitelj i svi kojima ćeš nedostajati ostat će s tugom i uspomenama na tvoj umilni lik i dobra djela kojima će se ponositi cijela Bosna i Hercegovina.”

Foto: Rok Valenčič/rok Valenčič/profimedia

Javna komemoracija u Sarajevu

Podsjećamo, prema informacijama portala Klix, u srijedu u 19 sati ispred Doma mladih u Sarajevu okupit će se građani kako bi odali počast legendarnom pjevaču. Očekuje se veliki broj sugrađana i poštovatelja Bešlićeva opusa.

