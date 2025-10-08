Oproštaj Marka Perkovića Thompsona od Halida Bešlića: 'Počivao u miru Božjem'
Nakon vijesti o smrti, Thompson je poslao dirljivu poruku
Jučer je cijelu regiju potresla vijest o smrti Halida Bešlića, jednog od najomiljenijih bosanskohercegovačkih pjevača narodne glazbe. Njegova smrt duboko je pogodila kolege, prijatelje i brojne obožavatelje, a oglasio se i pjevač Marko Perković Thompson (58).
Thompsonova emotivna oproštajna poruka
Pjevač se na društvenim mrežama od Bešlića emotivno oprostio objavom na Facebooku. “Napustio nas je veliki čovjek i veliki glazbenik, Halid Bešlić. Obitelji i prijateljima izražavamo iskrenu sućut. Počivao u miru Božjem,” napisao je Thompson, izražavajući poštovanje i žaljenje zbog gubitka.
Brojni kolege odali počast
Ranije su se oprostili i brojni drugi umjetnici, među kojima su Neda Ukraden (75), Severina (53), Hanka Paldum (69), Dino Merlin (63) i Lepa Brena (64). Hanka Paldum je na društvenim mrežama emotivno poručila:
“Dragi naš Halide, dušo plemenita, putuj i pronađi svoj mir u okrilju Premilostivog Gospodara. Tvoja obitelj i svi kojima ćeš nedostajati ostat će s tugom i uspomenama na tvoj umilni lik i dobra djela kojima će se ponositi cijela Bosna i Hercegovina.”
Javna komemoracija u Sarajevu
Podsjećamo, prema informacijama portala Klix, u srijedu u 19 sati ispred Doma mladih u Sarajevu okupit će se građani kako bi odali počast legendarnom pjevaču. Očekuje se veliki broj sugrađana i poštovatelja Bešlićeva opusa.
POGLEDAJTE VIDEO: Stravični prizori kaosa na A3: Smrskani auti, jedna osoba je poginula