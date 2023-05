Televizijska voditeljica Oprah Winfrey na društvenim mrežama se prisjetila svoje drage prijateljice Tine Turner. Nakon vijesti o Tininoj smrti u srijedu, Winfrey (69) je na Instagramu podijelila niz fotografija na kojima ona i glazbena ikona provode vrijeme zajedno tijekom godina.

'Bila je simply the best'

"Počela sam kao obožavateljica Tine Turner, zatim puna groupie, prateći je po koncertima diljem zemlje, a onda smo, na kraju, postale prave prijateljice", započela je Oprah. "Ona je naša vječna božica rock 'n' rolla koja je sadržavala veličinu unutarnje snage koja je rasla tijekom njezina života", dodala je.

"Tina je uzor ne samo meni nego i cijelom svijetu. Ohrabrila je dio mene za koji nisam znala ni da postoji", ispričala je Oprah te se dotaknula pjesme "What's Love Got to Do with It", koja ju je nadahnula da živi hrabro.

"Jednom kad je zatražila slobodu od godina obiteljskog zlostavljanja, njezin je život postao glasan poziv na pobjedu", objasnila je.

"Zahvalna sam na njezinoj hrabrosti, što nam je pokazala kako izgleda pobjeda u kožnoj minici. Jednom je podijelila sa mnom da kada dođe njezino vrijeme da napusti ovu zemlju, neće biti uplašena, već uzbuđena i znatiželjna. Jer je naučila kako živjeti okružena svojim voljenim suprugom Erwinom i prijateljima", napisala je Oprah.

"Postala sam bolja žena, bolji čovjek, jer je njezin život dotaknuo moj. Bila je doista jednostavno najbolja", zaključila je Winfrey.

U drugoj objavi, Oprah je podijelila snimku na kojoj ona i Turner zajedno izlaze na pozornicu i zajedno pjevaju "Simply The Best".

"Imala sam priliku pridružiti se Tini na pozornici tijekom njezine turneje 'Wildest Dreams' i osjetila sam tračak njezina začaranog svijeta", napisala je. "Bila sam toliko nervozna da su mi koljena zapravo klecala. Plesati na pozornici s njom u Los Angelesu bilo je najzabavnije što se ikad sjećam da sam izašao iz svojih okvira", otkrila je Oprah.

'Svaki naelektrizirani zamah njezine minice šalje poruku'

Godine 2005. Winfrey se prisjetila svog iskustva gledajući Tinu kako nastupa za The Oprah Magazine: "Gledanje Tininog nastupa je ono što ja nazivam duhovnim iskustvom."

"Svaki naelektrizirani zamah njezine minice šalje poruku: Ovdje sam. Trijumfirala sam. Neću biti slomljena. Kad napustim Tinin koncert, osjećam se isto kao nakon što sam vidjela bilo koju veliku umjetnost: želim biti bolje ljudsko biće", dodala je Oprah.

Podsjetimo, legendarna pjevačica umrla je u 83. godini u srijedu u svom domu u blizini Züricha u Švicarskoj nakon duge bolesti, objavio je u srijedu njezin tim.

"Svojom glazbom i bezgraničnom strašću za životom očarala je milijune obožavatelja diljem svijeta i inspirirala zvijezde sutrašnjice", stoji u objavi podijeljenoj na Tininom Instagramu.

"Danas se opraštamo od drage prijateljice koja nam je ostavila svoje najveće djelo: svoju glazbu. Svo naše iskreno suosjećanje upućujemo njezinoj obitelji. Tina, jako ćeš nam nedostajati."