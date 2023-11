Iva Grgurić, javnosti poznata kao pobjednica 'Zadruge 3', kući je 2020. godine odnijela 50 tisuća eura, a nedavno je ispričala detalje o teškom životnom periodu kada su je opljačkali.

Foto: Instagram/Iva Grgurić

"Bila je sada jedna teža situacija, gdje sam svu svoju ušteđevinu, koju sam skupljala dugo, uložila u jedan posao, gdje sam prevarena od strane jedne dotične gospođice, o tome ću tek pričati. Sad je prošlo, iz te situacije sam se izvukla. Nevjerojatno, ali žena kad je sposobna i ima ambiciju, izađe iz svake situacije. Tako da sam sjela, razmišljala sam, okej, sad sam pukla većinu svog novca, moram se izvući, to je malo teže, ali sam pronašla rješenje", priznala je Iva za Hype.

"Smislila sam plan koji mi je vratio novac u dva mjeseca. Uvijek moram imati plan B i u ljubavi i na poslu", ispričala je.

Iva je za sebe zadržala o kolikom iznosu je riječ, o kakvom poslu se radi te koja ju je osoba prevarila, prenosi Kurir.

Foto: instagram

Podsjetimo, Iva je nedavno prekinula vezu s poduzetnikom Nemanjom Petoševićem koji se zatim oglasio na društvenoj mreži. Nemanja ima samo riječi hvale za svoju bivšu curu i tvrdi da će uvijek biti tu jedno za drugo.

Foto: Instagram Foto: Instagram "Planiramo bebu. Punim trideset godina, mislim da sada u ovom trenutku mogu dati svoj maksimum svom djetetu. Da sam ranije rodila ne bi bilo dobro, jer sam se pronalazila. Dijete ne treba ni u čemu biti zakinuto, treba mu se sve pružiti. Naravno, važno je imati kraj sebe pravu osobu, a ja sam je našla”, započela je Iva pa progovorila i o svadbi...

"Posljednjih dana se intenzivno piše o mom poslovnom i privatnom životu, posebice o privatnom pa sam odlučio podijeliti nekoliko misli ovdje", započeo je.

Foto: instagram

"Osobno nikada nisam javno govorio o trenutačnim ili prošlim vezama. Do sada nisam prihvaćao pozive za gostovanja u emisijama niti davao intervjue, jer ne smatram sebe javnom osobom čiji bi život i detalji iz njega trebali biti zanimljivi širokoj publici", dodao je Nemanja.

"No, u ovom trenutku, zbog trenutačne situacije, osjećam potrebu reći sljedeće: Što se tiče moje veze s Ivom, mogu iskreno reći da sam sretan što sam imao priliku biti s njom u određenom dijelu svog života. Ona je samostalna i bori se za svoju budućnost. Bez obzira na to kako se to nekome može činiti, ne oslanja se na druge kako bi imala bolji život, stoga odlučno demantiram sve što pišu domaći mediji. Ukratko, uvijek smo bili tu jedno za drugo, i tako vjerujem da će biti i u budućnosti, na ovaj ili onaj način, bez obzira na ono što nam sutra donese. To je sve od mene, želim svima sve najbolje i puno sreće", zaključio je.

Foto: Instagram Foto: Instagram Ako je vjerovati Ivi, uskoro će i ona postati dio jedne od moćnijih srpskih obitelji. Naime, otac njenog partnera Nemanje vlasnik je najveće i jedne od najboljih autopraonica u Beogradu, imaju i rent-a-car centar, kao i kafić, gdje povremeno organiziraju zabave. Iznimno su bogati, otkrio je sugovornik Kurira, koji je ispričao još i to da im je sjedište tvrtke u Luksemburgu, a posluju diljem Europe.

Reality zvijezda ranije je govorila za Nemanju da je on onaj pravi te da planiraju dijete, no nažalost, nije išlo sve po planu.

