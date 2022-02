Pjevačica Nina Badrić često je ime u emisijama duhovnog karaktera. Za HKR je priznala kako Međugorje smatra svetim mjestom te kako Djevica Marija igra najveću ulogu u njezinom životu: "Svaki čovjek bi trebao pronaći vremena i ‘pobjeći‘ u Međugorje. Godinama odlazim tamo, ali mogu reći da me tek ovaj put dotaknulo u punini, do kraja, do kosti. Mislim da me baš posebno gura i vodi svojim putevima koliko god ja pokušavala ići svojim putevima i svojim stazama uvijek me Marija sačeka". Nina je, otkrila pak kako uopće nije tražila vjeru, nego je vjera našlla nju: "Vjera je dar kojeg sam dobila prije nekih petnaestak godina. Shvatila sam da Isus nije zezancija, neki lik iz crtića ili filmova što gledamo, nego zaista da postoji i da ćemo negdje odgovarati za svoje postupke te da ćemo biti pitani što smo u životu radili. Mogu reći da je pokucao na vrata moga srca, bila sam mu važna i zaista mogu reći da je Isus mene prvi našao. Ja nisam njega tražila, tražio je On mene. Hvala Bogu da se to dogodilo. Od toga dana hodam drugačije kroz život, drugačije gledam na ljude i drugačije gledam na sve križeve i na sve radosti koje mi se događaju. Velike uspjehe više ne primam s euforijom, nego sa zahvalnošću i poniznošću. Isto tako kada mi se dogode i loše stvari u životu to gledam kao priliku da se još više i čvršće uvučem pod taj križ i da ga nekako s radošću pokušam nositi".