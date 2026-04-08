One cure bez filtera o stilu, glazbi i kako je nastao njihov duo: 'Bolje biti art nego kuja'

Glazbeni duo One cure čine Ivana i Tea, dvije kreativke koje su iz prijateljstva razvile autentičnu glazbenu priču prepoznatljivu po energiji, stilu i iskrenosti. Njihov put započeo je spontano prije više od sedam godina, a danas kroz glittercore zvuk i upečatljivu estetiku osvajaju publiku i grade vlastiti identitet na domaćoj sceni. U razgovoru za Net.hr otkrivaju kako su se upoznale, kako izgleda njihov kreativni proces, ali i što publika može očekivati u budućnosti.

Foto: ANDRAZ STRMCNIK

Poznajete se više od 7 godina, sjećate li se kako ste se upoznale i kako je došlo do toga da oformite grupu?

Upoznale smo se na kavi u nekom bircu na Črnomercu u trenutku kad se formila studentska platforma koja je na kraju blokirala Hrvatske studije 2017. Tea je za Ivanu čula da je jako glasna, i u prvoj minuti kad ju je upoznala se u to uvjerila. Od tad smo kliknule, pa je brzo nastalo veliko prijateljstvo, a onda smo krenule i istraživati glazbu zajedno. Kroz nekoliko različitih formata i bendova, došle smo do glittercore dua One cure, koji je točno spoj nas dvije. Jako nam je lijepo raditi zajedno, svako naše druženje je jako produktivno, a onda je prekrasno vidjeti kako nam se i na stageu energije poklapaju i međusobno nadopunjuju. Predivno je uživati u radu s nekim tko je na istoj vibe razini kao ti, i mislimo da se to kuži i na van.

Imate jako izražen stil, tko ili što vam je najveća modna inspiracija?

Gigovi Onih cura su nam dali priliku da obučemo sve što smo ikad htjele, ali smo se bojale da ćemo biti too much. To sve je inspirirano modom i kulturom koja nam je bila kul kroz naše odrastanje, a sad stvaramo neki miks svega toga. Smatramo da je moda još jedan dodatni layer u našem kreativnom izražavanju, pa se volimo dodatno posvetiti tome. Crpimo inspiraciju od svih žena koje smatramo da su kul, što god radile, i tko god bile. Sve autentične ženske su naši idoli.

Kako izgleda proces stvaranja neke pjesme, imate li nesuglasica i kako ih rješavate?

Proces stvaranja pjesama se stalno mijenja, jer uvijek krenemo od nečeg drugog. Nekad krenemo od lyricsa, nekad od beata, nekad od neke vokalne melodije koja jednoj padne na pamet. Nekad nam nešto ne ide pa to odbacimo, nekad ide ful brzo. Nesuglasice riješavamo tako da se jedna rasplače i onda ova druga popusti.

Koju poruku želite približiti publici kroz svoju glazbu?

Budućnost je osunčana, sve cure su princes krafne, bolje biti art nego kuja, dečki su super, dajte svima serotonina.

Kad ne stvarate glazbu što najviše volite raditi zajedno?

Ići zajedno na more i tražiti plaže sa stijenama na koje je nemoguće izaći iz mora, ali se ta patnja isplati jer je more najbrutalnije tirkizne boje. I onda se tijekom sunčanja žaliti kako je krenula sezona suhih usana.

Koji su vam ciljevi za ovu godinu?

Imamo puno planova i sanjarenja, čeka nas dosta ludih gigova kojima se jako veselimo, a najveći plan je da izbacimo svoj prvi album krajem godine. „Ne volim te“ je ime singla koji najavljuje album, koji su neki već mogli čuti live ove godine, a za koji planiramo vrlo brzo izbaciti spot!

Ivana ili Tea?

Tko je veća radoholičarka?

Ivana

Tko dulje spava ujutro?

Nijedna, obje se budimo u pol 7 ujutro

Tko više kasni?

Obje, jeb**a

Koja je hrabrija kad treba isprobati nešto novo?

Obje, slatke ali psiho

Tko je veća romantičarka?

Ivana

Koja bi prije zaboravila rođendan prijatelja?

Tea

Koja bi se prije preselila u drugu državu?

Ivana

