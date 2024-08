Ona je vidovita, a on je šaman: Norveška princeza se ovih dana udaje za Afroamerikanca

Vjenčanje norveške princeze Märthe Louise i njenog američkog zaručnika, šamana Dureka Verretta, ne prestaje uzburkavati javnost. Brojni uzvanici pristižu u povijesni hotel u gradu Alesundu na zapadu Norveške kako bi prisustvovali ovom značajnom događaju, izvještava BBC.

U petak će se slavlje nastaviti u Geirageru, slikovitom mjestu na obali fjorda, gdje će gosti uživati u ručku na brodu s pogledom na planinske pejzaže. Privatna ceremonija vjenčanja zakazana je za subotu.

Foto: Profimedia Norveška princeza i šama Durek

Norveški mediji prenose kako su gosti zamoljeni da tijekom proslave ne koriste mobitele i fotoaparate te da ne objavljuju ništa na društvenim mrežama. Princeza Märtha Louise, koja ima 52 godine, i Durek Verrett, 49-godišnji šaman, objavili su svoje zaruke 2022. godine.

Princeza, koja je majka tri kćeri iz svog prvog braka s pokojnim piscem Arijem Behnom, izazivala je kontroverze u Norveškoj zbog svog interesa za alternativnu medicinu i duhovnost.

Godine 2002. odrekla se titule "Njezino kraljevsko visočanstvo" kako bi mogla pokrenuti vlastiti posao, a pet godina kasnije izjavila je da ima vidovnjačke sposobnosti. U 2018. godini vodila je školu koja je, kako je tvrdila, učenike učila kako "stvarati čuda" i komunicirati s anđelima.

U nedavnom intervjuu za BBC, princeza je rekla kako je često bila na meti kritika zbog svojih duhovnih uvjerenja, koja smatra tabuom u Norveškoj.

Foto: Instagram Martha Louise i Durek Verrett

Durek Verrett, samoprozvani šaman, navodi da dolazi iz obitelji šamana, a na svojoj web stranici opisuje se kao "božji sluga i aktivator energije" koji nastoji demistificirati duhovnost kroz svoja učenja. U intervjuu za Vanity Fair, Verrett je ispričao kako je preživio iskustvo blisko smrti te da mu je u djetinjstvu rođak predvidio brak s norveškom princezom.

Par je svoju vezu obznanio 2019. godine, kada je Märtha Louise na Instagramu podijelila objavu u kojoj je unaprijed odgovorila na očekivane kritike. „Za one koji osjećaju potrebu kritizirati: Smirite se. Nije na vama da birate umjesto mene ili da me osuđujete. Šaman Durek je jednostavno čovjek s kojim volim provoditi vrijeme i koji me ispunjava“, napisala je princeza.

Unatoč tome što mnogi Norvežani još uvijek gledaju na Verretta s rezervom, smatrajući njegove izjave neobičnima i ističući kulturološke razlike, vjenčanje će se održati prema tradicionalnim običajima Norveške crkve.

Kada su zaruke bile prvi put objavljene, norveška televizija NRK izvijestila je da će se Verrett preseliti u Norvešku i postati dio kraljevske obitelji, ali bez kraljevske titule. Također je otkriveno da par već godinu dana radi na snimanju dokumentarca o njihovoj vezi, koji bi trebao pružiti dubinski uvid u njihov život i ljubavnu priču.

