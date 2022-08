"Imam tu svoju intuiciju koja me nepogrešivo vodi kroz život. Jelenu sam prepoznao po njenom imenu i prezimenu. I prije nego što je pustila prvi ton ja sam znao da je ona ta. A kada je zapjevala, znao sam da me intuicija nije prevarila. Ja volim tu boju glasa, podsjeća me na Agnethu Fältskog iz ABBA-e. Inače, zanimljivo je da je Jelena već s osamnaest godina imala zreli glas, a ja sam znao da netko s logistikom takvog glasa može dosegnuti zvijezde, što je ona tijekom karijere i napravila", rekao je Tonči Huljić jednom prilikom te otkrio kako s Rozgom već četvrt stoljeća surađuje bez ikakvog ugovora.