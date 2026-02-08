Olivia Colman (52) progovorila o rodnom identitetu: 'Oduvijek sam se osjećala nebinarno'

Oscarom nagrađena glumica Olivia Colman (52), tijekom promocije svog novog filma "Jimpa", podijelila je s javnošću kako se osjeća, izjavivši kako se oduvijek "osjećala nebinarno".

U spomenutom filmu, Colman tumači lik Hannah, koja sa svojom nebinarnom kćeri Frances (Aud Mason-Hyde) putuje u Amsterdam kako bi posjetila svog djeda homoseksualne orijentacije, poznatog po obiteljskom nadimku Jimpa, piše Mirror.

Foto: Profimedia

Razmišljanja o rodnim ulogama

U razgovoru povodom promocije novog projekta, engleska glumica pojasnila je kako se nikada nije osjećala ugodno unutar "stereotipnih rodnih uloga" te da o tome otvoreno razgovara i sa svojim suprugom i producentom, Edom Sinclairom.

"Cijeli život ulazila sam u rasprave s ljudima u kojima sam se uvijek osjećala nekako nebinarno. Nikada se nisam osjećala izrazito ženstveno. Suprugu sam se uvijek opisivala kao gay muškarac, a on na to kaže 'da, razumijem'. Zbog toga se osjećam opušteno", izjavila je.

Glumica, koja tumači jednu od glavnih uloga u nadolazećem filmu "The Roses", detaljnije je obrazložila svoj stav: "Ne provodim puno vremena s ljudima koji su izrazito heteroseksualni... Muškarci koje poznajem i volim prihvaćaju sve aspekte sebe. Mislim da se suprug i ja izmjenjujemo u ulozi 'snažnijeg' ili onoga kome treba malo nježnosti. Vjerujem da svatko ima sve to u sebi. Oduvijek sam se tako osjećala."

Zaključila je kako ju je rad na filmu dodatno osnažio u tom uvjerenju: "Nisam jedina koja kaže: 'Ne osjećam da je to binarno'. I to mi se svidjelo. Nakon snimanja ovog filma otišla sam sa spoznajom: 'Da, znala sam da nisam sama."

Foto: Profimedia

Dugogodišnji brak s Edom Sinclairom

Olivia i Ed vjenčali su se 2001. godine i imaju troje djece, Finna (20), Halla (18) i 10-godišnju kćer. Par se upoznao tijekom proba za kazališnu predstavu "Table Manners". Ed, koji je scenarist i filmski producent, u to je vrijeme bio glumac u usponu. Njegov najnoviji film, "The Roses", producirao je sam, a u kojem glumi njegova supruga uz Benedicta Cumberbatcha.

Prisjećajući se trenutka kada je prvi put vidjela Eda, Olivia je ispričala: "Otišla sam na dvije probe i nije bilo nikoga tko bi mi se posebno svidio. Onda sam ušla i vidjela njegov lijevi profil. U tom trenutku pušio je cigaretu, noge su mu bile prekrižene, a ima tu ljupku kvržicu na nosu. Vidjela sam njegov profil i samo pomislila: 'O moj Bože, udat ću se za njega'. Bio je to pravi grom iz vedra neba, to je on! Jadničak, nije imao pojma."

Foto: Profimedia

Osvrnuvši se na dugovječnost svog braka, Colman je istaknula kako je njihov odnos izgrađen na ljubavi koja je započela u mladosti, kada su oboje imali 20 godina. Kao jedan od ključnih elemenata uspješne veze navela je i strpljiv pristup rješavanju nesuglasica, ističući kako je važno pričekati da se početne emocije smire prije razgovora o problemima, što se u njihovom slučaju pokazalo kao uspješan pristup.

POGLEDAJTE VIDEO: Ekskluzivno za fanove: Posjetite set serije Divlje pčele i zavirite iza kulisa! Evo kako se prijaviti