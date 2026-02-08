Olivia Colman (52) progovorila o rodnom identitetu: 'Oduvijek sam se osjećala nebinarno'
Poznata po otvorenosti i iskrenim istupima, Olivia Colman ovaj je put progovorila o pitanjima vezanima uz svoj rodni identitet
Oscarom nagrađena glumica Olivia Colman (52), tijekom promocije svog novog filma "Jimpa", podijelila je s javnošću kako se osjeća, izjavivši kako se oduvijek "osjećala nebinarno".
U spomenutom filmu, Colman tumači lik Hannah, koja sa svojom nebinarnom kćeri Frances (Aud Mason-Hyde) putuje u Amsterdam kako bi posjetila svog djeda homoseksualne orijentacije, poznatog po obiteljskom nadimku Jimpa, piše Mirror.
Razmišljanja o rodnim ulogama
U razgovoru povodom promocije novog projekta, engleska glumica pojasnila je kako se nikada nije osjećala ugodno unutar "stereotipnih rodnih uloga" te da o tome otvoreno razgovara i sa svojim suprugom i producentom, Edom Sinclairom.
"Cijeli život ulazila sam u rasprave s ljudima u kojima sam se uvijek osjećala nekako nebinarno. Nikada se nisam osjećala izrazito ženstveno. Suprugu sam se uvijek opisivala kao gay muškarac, a on na to kaže 'da, razumijem'. Zbog toga se osjećam opušteno", izjavila je.
Glumica, koja tumači jednu od glavnih uloga u nadolazećem filmu "The Roses", detaljnije je obrazložila svoj stav: "Ne provodim puno vremena s ljudima koji su izrazito heteroseksualni... Muškarci koje poznajem i volim prihvaćaju sve aspekte sebe. Mislim da se suprug i ja izmjenjujemo u ulozi 'snažnijeg' ili onoga kome treba malo nježnosti. Vjerujem da svatko ima sve to u sebi. Oduvijek sam se tako osjećala."
Zaključila je kako ju je rad na filmu dodatno osnažio u tom uvjerenju: "Nisam jedina koja kaže: 'Ne osjećam da je to binarno'. I to mi se svidjelo. Nakon snimanja ovog filma otišla sam sa spoznajom: 'Da, znala sam da nisam sama."
Dugogodišnji brak s Edom Sinclairom
Olivia i Ed vjenčali su se 2001. godine i imaju troje djece, Finna (20), Halla (18) i 10-godišnju kćer. Par se upoznao tijekom proba za kazališnu predstavu "Table Manners". Ed, koji je scenarist i filmski producent, u to je vrijeme bio glumac u usponu. Njegov najnoviji film, "The Roses", producirao je sam, a u kojem glumi njegova supruga uz Benedicta Cumberbatcha.
Prisjećajući se trenutka kada je prvi put vidjela Eda, Olivia je ispričala: "Otišla sam na dvije probe i nije bilo nikoga tko bi mi se posebno svidio. Onda sam ušla i vidjela njegov lijevi profil. U tom trenutku pušio je cigaretu, noge su mu bile prekrižene, a ima tu ljupku kvržicu na nosu. Vidjela sam njegov profil i samo pomislila: 'O moj Bože, udat ću se za njega'. Bio je to pravi grom iz vedra neba, to je on! Jadničak, nije imao pojma."
Osvrnuvši se na dugovječnost svog braka, Colman je istaknula kako je njihov odnos izgrađen na ljubavi koja je započela u mladosti, kada su oboje imali 20 godina. Kao jedan od ključnih elemenata uspješne veze navela je i strpljiv pristup rješavanju nesuglasica, ističući kako je važno pričekati da se početne emocije smire prije razgovora o problemima, što se u njihovom slučaju pokazalo kao uspješan pristup.
