Bivša natjecateljica "Gospodina savršenog", Olivera Matijević, otkrila je da ipak ljubi nakon izlaska iz showa - i to nogometaša koji igra za hrvatsku reprezentaciju.

'Istina je što se pisalo'

Olivera je za Slobodnu Dalmaciju stala na kraj glasinama o njezinom dečku. "U posljednje vrijeme dobila sam toliko novinarskih upita, stvarno ne mogu vjerovati da vas to toliko zanima. Evo sad ste me uhvatili dobro raspoloženu pa ću vam kazati. Istina je što se pisalo. Viđam se s jednim našim nogometašem koji igra za reprezentaciju. A sad je li stariji, mlađi i gdje igra neću vam otkrivati. Saznat ćete sve kad za to dođe vrijeme", otkrila je samozatajna Olivera.

Podsjetimo, Olivera je snimila duet s nogometašem Josipom Drmićem za pjesmu "Zašto mi to radiš", a navodno je riječ o mlađem igraču koji igra za Njemačku.

"Ne preferiram nogometaše, ali me ne zaobilaze. Ne znam je li zbog prirode posla ili tako zračim pa privlačim", navodno je Olivera rekla prijateljici, piše 24sata. Inače, ova folk pjevačica ranije je nastupala na privatnim zabavama za Darija Srnu, Bruna Petkovića, Domagoja Vidu, a s nekima od njih je i privatno dobra.

Olivera je nedavno napustila show "Gospodin savršeni", a kako bi zaokružila to ispadanje iz showa u četvrtak je objavila pjesmu pod nazivom "Savršeni".

Zanosna Olivera se nedavno na Instagramu pohvalila da je izgubila čak sedam kilograma. "Kad napraviš promjene kao što su ove: skineš sedam kilograma, novi oblik obrva, razradiš hijaluron u usnama, skineš nadogradnju trepavica", napisala je Olivera na svom Instagram storyju. Međutim, u međuvremenu je zaključala svoj profil na Instagramu.