Tragična vijest o ruskom napadu na Ukrajinu stigla je u doslovno svako mjestašce na na kugli zemaljskoj. O ruskoj invaziji Ukrajine oglasila su se i brojna poznata imena, komentirajući situaciju ili šaljući poruke podrške.

Jedna od njih je i udovica kantautora Đorđa Balaševića, Olivera Balašević.

Svoje misli podijelila je na Instagram Storyju.

"Ratovi nas nisu učinili boljima, ali ni poezija nas nije oplemenila toliko da bi odustali od izdanja knjige 'Dodir Svile' u vrijeme dok uplašeni da ih nećemo imati po čemu pamtiti, carevi šiju nova odijela... Planet Zemlja, 23. veljače 2022. godine", napisala je referirajući se na knjigu svog pokojnog supruga Đorđa, objavljenu 1996. godine.

Podsjetimo, prije samo nekoliko dana, 19. veljače obilježila se prva godišnjica smrti Panonskog mornara, a tim je povodom njegova kćer, Beba Balašević na svom Facebook profilu objasnila zbog čega se taj dan u obitelji Balašević neće obilježiti ni na koji način.

"Ako želimo pokazati svoje poštovanje, zahvalnost, ljubav i sreću što smo voljeli nekog, logičnije je da to bude dan kada je on stigao na ovaj svijet. A ne otišao s njega. Dakle, samo za one koji drugačije gledaju na sve to: svijećama je mjesto, zna se gdje. Imajte poštovanja i razumijevanja prema nama koji živimo u Jovana Cvijića... Mislim da nema potrebe dalje da objašnjavam zašto... Te svijeće imaju svoj pridjev koji izbjegavam koristiti sada, ali odnosi se na lokaciju... A to nije obiteljska kuća...", naglasila je.