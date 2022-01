Kći pokojnog Đorđa Balaševića, Beba, obratila se na Facebooku ususret godišnjici smrti legenarnog glazbenika.

'Koliko to grubo zvučalo'

Balaševićeva starija kći podijelila je svoje razmišljanje o obilježavanju godišnjice smrti s Facebook prijateljima, Beba je istaknula da njezina obitelj nikada nije prakticirala obilježavanje dana "kada je netko tvoj otišao s ovog svijeta", evo kako je to Beba objasnila u objavi.

"Tog nekog se sjećaš svaki dan, sretneš ga u bezbroj malih dnevnih događaja, od ulice kojom ste prolazili, pjesmi koju ste komentirali, sportskom događaju, susretu sa zajedničkim likovima...", započela je.

"I ne, nije ti potreban taj datum u godini da bi obilježio sjećanje na tog nekog. Od svih prelijepih i predragocjenih dana koje provedeš s tim nekim, gotovo je uvredljivo obilježavati baš taj dan. Oni koju su slušali i razumjeli Đoleta, sjetit će se da je on tu neminovnost u svom fazonu zvao "formalnost koju trebam obaviti". Dan Kad Sam Rođen, Sveti Luka, Bogojavljenska noć, Prvi januar popodne, Noć kad je Tisa nadošla, i tako dalje, da ne govorim o tome da je napisao i knjigu koja u svom nazivu ima i Kalendar... Pa sigurno možemo izabrati neki drugi datum koji bi daleko adekvatnije išao uz imidž Vječitog Klinca koji nas je tolike godine radovao...", dodala je.

"Ako želimo pokazati svoje poštovanje, zahvalnost, ljubav i sreću što smo voljeli nekog, logičnije je da to bude dan kada je on stigao na ovaj svijet. A ne otišao sa njega. Dakle, samo za one koji drugačije gledaju na sve to: svijećama je mjesto, zna se gdje. Imajte poštovanja i razumijevanja prema nama koji živimo u Jovana Cvijića... Mislim da nema potrebe dalje da objašnjavam zašto... Te svijeće imaju svoj pridjev koji izbjegavam koristiti sada, ali odnosi se na lokaciju... A to nije obiteljska kuća...", naglasila je.

"Svi vi ostali koji razumijete, izvinite što se moram tako direktno obratiti... To je samo za malobrojne likove koji su se prošvercali u fanove, ubrljali nam ime i imidž pravih Đotova, bavili se time tko je šta od nas obukao, rekao, napisao, zabranjivao i druga lupetanja Zaludnih koji su pogrešno doživjeli mog oca na prvom mjestu... Što se mene tiče, ma koliko to grubo zvučalo, oni koji od čitavog tog života i njegovog bezvremenog djela izaberu obilježiti taj datum, nisu ništa shvatili Đoleta. Ne pitajte me kako znam...", zaključila je Beba koja je na ovoj objavi skupila više od 4000 lajkova i nekoliko stotina komentara.