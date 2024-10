Suprug norveške princeze, samoprozvani šaman, na udaru optužbi: 'Počeo mi je dirati spolovilo'

Norveška princeza Martha Louise (53) udala se u kolovozu ove godine za samoproglašenog šamana Dureka Verrettu (49), a Šveđanin Joakim Boström koji je bio na njegovoj seansi, tvrdi da Durek svoj šamanski posao zloupotrebljava. Kako je rekao za norveški medij Seher, samoprozvani šaman ga je jednom prilikom pokušao zavesti, unatoč tome što je znao da je otac dvoje djece.

Naime, Joakim je šamana Verrettu upoznao 2015. godine u New Yorku te su često zajedno provodili vrijeme, a Joakim je šamana smatrao pouzdanim i karizmatičnim muškarcem. Imao želju za seansom za suprugom norveške princeze, a njihov susret otišao je u sasvim drugom smjeru od očekivanog.

'Zamolio sam ga prestanene... Ali nije'

"Rekao je da imam nekakvu cistu blizu penisa i pitao smije li me tu dirati", prisjetio se Šveđanin koji, iako mu se to tada činilo čudnim, nije previše razmišljao o tome. Ipak, druga seansa sa šamanom bila je nešto drugačija te je zbog nje u potpunosti promijenio mišljenje o novom suprugu norveške princeze.

"Počeo mi je dirati penis. Reagirao sam burno i viknuo: 'Što misliš da će se dogoditi? Hoćeš da dobijem erekciju?' Zamolio sam ga da prestane, ali nije. Činilo se da je čvrsto odlučio da me nagovori na seks. Volio bih da sam brže prikupio dokaze protiv njega, ali jedino što mi je palo na pamet je da ga maknem iz svog života."

Boström kaže za Soher: "To što je on u norveškoj kraljevskoj obitelji apsolutno je bolesno! Moje mišljenje je da Durek traži moć i poziciju. Nevjerojatno je da tako malo ljudi ne shvaća kakav je on."

Podsjetimo, Princeza Märtha Louise iz Norveške i šaman Durek Verrett upoznali su se 2018. godine preko zajedničke prijateljice. Službeno su objavili da su u vezi 2019. godine, a zaručili su se 2022. uz blagoslov njezinih roditelja, kralja Haralda V i kraljice Sonje. Vjenčanje je održano 31. kolovoza 2024. u Geirangeru.

