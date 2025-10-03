Oglasio se Del Boy oko smrti kolege glumca iz 'Mućki'

Patrick Murray javnosti je najpoznatiji po ulozi londonskog prevaranta Mickeyja Pearcea u kultnoj BBC-jevoj seriji Mućke, a preminuo je u dobi od 68 godina nakon duge borbe s rakom pluća i drugim zdravstvenim problemima. Njegovu smrt potvrdila je obitelj navodeći da je umro u snu u ponedjeljak 29. rujna.

Nakon vijesti o njegovoj smrti oglasio se i Sir David Jason koji je u seriji glumio Del Boya. Za The Mirror je rekao da je Patrick bio važan dio cijele glumačke postave, kao i da ga je jako rastužila vijest o smrti nakon njegovih teških zdravstvenih borbi. Dodao je i da je svaki gubitak nekoga iz ekipe za njega veliki gubitak jer je ekipa iz 'Mućki' bila i ostala jedna velika obitelj.

Obožavatelji su se također oprostili od Patricka Murraya putem društvenih mreža.

Prošle godine izjavio je da bolest drži pod kontolom

Podsjetimo, Murray je jednom već uspio pobijediti rak pluća ali bolest se godinu dana kasnije vratila i proširila se na noge i zdjelicu. Godine 2023. objavio je kako mu je zbog malignog rasta odstranjen dio jetre koji su liječnici otkrili godinu ranije. Tada je rekao da ide kući bez pola jetre i tumora koji mu je uklonjen te da je bolest držao pod kontrolom jer su mu prošle godine otkrili još jedan primarni rak.

Kultnu seriju ''Mućke'' gledajte i na platformi Voyo!

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Doznajemo novosti oko vojnog roka: Ima nekih promjena u odnosu na prvo čitanje zakona