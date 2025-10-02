Preminuo legendarni prevarant iz serije 'Mućke': Dugo se borio s rakom pluća
Murray je već jednom pobijedio rak pluća, no bolest se vratila godinu dana kasnije
Legenda serije ''Mućke'', Patrick Murray preminuo je u dobi od 68 godina nakon borbe s rakom pluća. Najpoznatiji je po ulozi Mickeyja Pearcea, londonskog prevaranta u kultnoj BBC-jevoj komediji koja je pratila avanture Del Boya, a kojeg je tumačio David Jason i Rodneyja Trottera, kojeg je glumio Nicholas Lyndhurst.
Murray je već jednom pobijedio rak pluća, no bolest se vratila godinu dana kasnije i proširila na noge i zdjelicu. Obožavatelji i članovi grupe na Facebooku ''Mućke'' odali su mu počast putem Facebooka, gdje su izjavili:
"S velikom tugom javljamo da je preminuo naš prijatelj Patrick Murray – Mickey Pearce mnogima. Bio je redoviti posjetitelj naših konvencija, a nedostajat će nam njegov humor i radost koju je donio mnogima."
Inače, godine 2023. otkrio je da su mu zbog malignog rasta odstranili dio jetre kojeg su liječnici otkrili 2022. godine. Tada je rekao:
"Danas idem kući. Bez pola jetre i tumora koji je prošli tjedan uklonio divni profesor Heaton. Držao sam to pod kontrolom jer su prošle godine otkrili još jedan primarni rak."
Rak mu je dijagnosticiran prošlog srpnja
Pet mjeseci nakon dijagnoze, izjavio je da je izliječen, napisavši: "Hvala još jednom na svim lijepim porukama. Kao što možda znate, dijagnosticirali su mi rak pluća prošlog srpnja. Nakon operacije u listopadu kako bi uklonili tumor, podvrgnut sam kemoterapiji da spriječim povratak raka.
"Tijekom kemoterapije, otkriven je još jedan tumor u mojoj jetri. Srećom, ovaj rak nije bio povezan s rakom pluća i također je bio tretiran. Prošao sam postupak nazvan TACE kako bi se to riješilo. Prošli petak sam posjetio svog onkologa. Rekla mi je da je rak pluća izliječen i da tumor u jetri opada."
