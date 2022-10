Bivša natjecateljica showa "Big Brother", Marijana Seifert, nestala je prije šest mjeseci, a njena majka Gordana Kovačević, oglasila se na Facebooku potresnim riječima.

Emotivna objava Marijanine majke

"O Bože moj dragi, gdje je? Danas je šest mjeseci da si nestala, šest mjeseci pregoleme boli i tuge! Tko je kriv za tvoj nestanak?", napisala je majka nestale Marijane.

Marijana Seifert nestala je 27. travnja 2022. godine, navodno je izašla sama iz stana na zagrebačkoj adresi na Savici i od tada joj se gubi svaki trag. Njezin nestanak prijavio je suprug Karlo Seifert, koji otad nije bio raspoložen za medijske istupe.

"E, da je i nama da znamo što se dogodilo s našim djetetom… Oprostite, toliko je tuge i bola u meni da vam nisam ni za kakve razgovore. Bolno mi je pričati o tome. Nakon razgovora mi samo bude još gore. Nemate pojma koliko mi je i ovo bolno što vam odgovaram na poruke, ne možete ni blizu shvatiti našu bol.

Suprug i ja stvarno nemamo nikakvih informacija koje bismo vam mogli dati. Ne možemo dobiti nikakve informacije od policije, samo nam kažu da se radi i to je to. Sve što smo mogli reći, to smo rekli", nedavno je rekla Marijanina majka za srpski Kurir.

Podsjetimo, Marijanine osobne stvari pronađene su na Mostu mladosti nedugo nakon što je prijavljen nestanak. Upravo zbog toga policija se fokusirala na područje rijeke Save. HGSS, ronioci specijalne policije, dronovi, policija, krajem travnja krenuli su u potragu za Marijanom.

Policija i HGSS pročešljali su korito rijeke Save oko Mosta mladosti i obalu, ali nisu pronašli Marijanu. Njezina sestra Maja Kovačević ušla je u Zadrugu i pred kamerama u reality showu ispričala svoju bolnu ispovijest uz tvrdnje da njena sestra Marijana više nije živa.