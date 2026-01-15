FREEMAIL
ZGODNA BARBARA /

Oglasila se nova djevojka Mate Rimca, evo što je poručila

Oglasila se nova djevojka Mate Rimca, evo što je poručila
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Barbara Kotarski, nova djevojka poduzetnika Mate Rimca, kratko je poručila da joj trenutna pažnja nije najugodnija

15.1.2026.
15:31
Hot.hr
Marko Lukunic/pixsell
Na domaćoj estradnoj sceni najveća vijest dana je da poznati poduzetnik Mate Rimac (38), osnivač Rimac Automobila, ljubi novu djevojku, lijepu Barbaru Kotarski (28). Vijest je izazvala veliku pozornost, a sve je krenulo nakon što su se zajedno pojavili na  svečanom koncertu "Glazbeni te zove" povodom 200. obljetnice Hrvatskog glazbenog zavoda, koji se održao u zagrebačkom HNK-u u srijedu.

Nakon što je njen dolazak izazvao burne reakcije, Barbara Kotarski se oglasila za 24 sata i kratko poručila da joj trenutna pažnja nije najugodnija. Bez želje za javnim isticanjem, jasno je dala do znanja da joj ovakva vrsta medijske pažnje trenutno ne odgovara. 

''Trenutno sam u fazi u kojoj mi je ipak malo previše medijske pažnje'', rekla je Barbara Kotarski (28) za 24 sata te se zahvalila na javljanju i lijepim riječima, dodavši kako u ovom trenutku ne želi dodatno se izlagati kroz intervju. 

Tko je nova djevojka Mate Rimca? 

Osim što je aktivna na društvenim mrežama, Kotarski se predstavlja kao diplomirana ekonomistica, model i filantropkinja. Njezin rad u modelingu odveo ju je u brojne svjetske metropole, dok je karijeru u financijama započela nakon što je diplomirala poslovnu ekonomiju na riječkom sveučilištu.

Ona je i predsjednica udruge LearnTwoHelp, organizacije koja se posvetila obrazovanju djece u siromašnim područjima, čime aktivno doprinosi društvenoj zajednici. 

