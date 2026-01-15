Oglasila se nova djevojka Mate Rimca, evo što je poručila

Na domaćoj estradnoj sceni najveća vijest dana je da poznati poduzetnik Mate Rimac (38), osnivač Rimac Automobila, ljubi novu djevojku, lijepu Barbaru Kotarski (28). Vijest je izazvala veliku pozornost, a sve je krenulo nakon što su se zajedno pojavili na svečanom koncertu "Glazbeni te zove" povodom 200. obljetnice Hrvatskog glazbenog zavoda, koji se održao u zagrebačkom HNK-u u srijedu.

Nakon što je njen dolazak izazvao burne reakcije, Barbara Kotarski se oglasila za 24 sata i kratko poručila da joj trenutna pažnja nije najugodnija. Bez želje za javnim isticanjem, jasno je dala do znanja da joj ovakva vrsta medijske pažnje trenutno ne odgovara.

''Trenutno sam u fazi u kojoj mi je ipak malo previše medijske pažnje'', rekla je Barbara Kotarski (28) za 24 sata te se zahvalila na javljanju i lijepim riječima, dodavši kako u ovom trenutku ne želi dodatno se izlagati kroz intervju.

Tko je nova djevojka Mate Rimca?

Osim što je aktivna na društvenim mrežama, Kotarski se predstavlja kao diplomirana ekonomistica, model i filantropkinja. Njezin rad u modelingu odveo ju je u brojne svjetske metropole, dok je karijeru u financijama započela nakon što je diplomirala poslovnu ekonomiju na riječkom sveučilištu.

Ona je i predsjednica udruge LearnTwoHelp, organizacije koja se posvetila obrazovanju djece u siromašnim područjima, čime aktivno doprinosi društvenoj zajednici.

